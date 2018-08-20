صور مؤلمة.. إرغام فتاة على وضع أوشام بعد اغتصابها وتعذيبها بالفقيه بنصالح ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور، التي قيل إنها تعود لفتاة مغربية قاصر تنحدر من منطقة أولاد عياد بالفقيه بنصالح ضواحي بني ملال، تعرضت للاغتصاب والاحتجاز

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور، التي قيل إنها تعود لفتاة مغربية قاصر تنحدر من منطقة أولاد عياد بالفقيه بنصالح ضواحي بني ملال، تعرضت للاغتصاب والاحتجاز والتعذيب والكي بالسجائر وتم إرغامها على وضع الوشوم.

وحسب ناشري الصور فإن الفتاة تعرضت للاغتصاب قبل مدة على يد عشرة أشخاص، عمدوا على احتجازها وتعذيبها بطريقة وحشية، قبل أن يعمدوا إلى تشويه جسدها من خلال إرغامها على وضع أوشام.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور، حيث عبر الجميع عن تضامنهم مع هذه الفتاة؛ داعين الفعاليات الجمعوية والحقوقية إلى التدخل وتقديم يد المساعدة إليها.





