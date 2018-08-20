 صور مؤلمة.. إرغام فتاة على وضع أوشام بعد اغتصابها وتعذيبها بالفقيه بنصالح ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تفاصيل حصرية وخطيرة عن الفتاة القاصرة ضحية الاغتصاب والوشم بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

تفاصيل حصرية وخطيرة عن الفتاة القاصرة ضحية الاغتصاب والوشم بالفقيه بنصالح

بالفيديو..بعد العاصفة: تغيير كسوة الكعبة المشرفة | دولي

بالفيديو..بعد العاصفة: تغيير كسوة الكعبة المشرفة

رسميا.. الحكومة تصادق على قانون تجنيد الشباب بين 19 و25 سنة‎ | بوليتيك

رسميا.. الحكومة تصادق على قانون تجنيد الشباب بين 19 و25 سنة‎

صور مؤلمة.. إرغام فتاة على وضع أوشام بعد اغتصابها وتعذيبها بالفقيه بنصالح | مجتمع

صور مؤلمة.. إرغام فتاة على وضع أوشام بعد اغتصابها وتعذيبها بالفقيه بنصالح

ســابقة ولأول مرة.. لمساعدة الحجاج السلطات السعودية تقوم بترجمة خطبة يوم عرفة.. | مجتمع

ســابقة ولأول مرة.. لمساعدة الحجاج السلطات السعودية تقوم بترجمة خطبة ''يوم عرفة''..

وفاة فنان عربي خلال أدائه مناسك الحج | دولي

وفاة فنان عربي خلال أدائه مناسك الحج

السعودية: تقلبات الجو في مكة لم تؤثر على سلامة الحجاج | دولي

السعودية: تقلبات الجو في مكة لم تؤثر على سلامة الحجاج

جامعة محمد الأول تتصدر تصنيف شانج رنكين لسنة 2018‎ | مجتمع

جامعة محمد الأول تتصدر تصنيف ''شانج رنكين'' لسنة 2018‎

هــام للمغاربة.. هذه هي إيجابيات التجنيد الإجباري بخصوص تأطير الشباب | مجتمع

هــام للمغاربة.. هذه هي إيجابيات التجنيد الإجباري بخصوص تأطير الشباب

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

صور مؤلمة.. إرغام فتاة على وضع أوشام بعد اغتصابها وتعذيبها بالفقيه بنصالح

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 12:57 صور مؤلمة.. إرغام فتاة على وضع أوشام بعد اغتصابها وتعذيبها بالفقيه بنصالح | مجتمع
صور مؤلمة.. إرغام فتاة على وضع أوشام بعد اغتصابها وتعذيبها بالفقيه بنصالح
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور، التي قيل إنها تعود لفتاة مغربية قاصر تنحدر من منطقة أولاد عياد بالفقيه بنصالح ضواحي بني ملال، تعرضت للاغتصاب والاحتجاز

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور، التي قيل إنها تعود لفتاة مغربية قاصر تنحدر من منطقة أولاد عياد بالفقيه بنصالح ضواحي بني ملال، تعرضت للاغتصاب والاحتجاز والتعذيب والكي بالسجائر وتم إرغامها على وضع الوشوم.

وحسب ناشري الصور فإن الفتاة تعرضت للاغتصاب قبل مدة على يد عشرة أشخاص، عمدوا على احتجازها وتعذيبها بطريقة وحشية، قبل أن يعمدوا إلى تشويه جسدها من خلال إرغامها على وضع أوشام.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور، حيث عبر الجميع عن تضامنهم مع هذه الفتاة؛ داعين الفعاليات الجمعوية والحقوقية إلى التدخل وتقديم يد المساعدة إليها.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي فتاة شابة الاغتصاب الوشم الفتاة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ســابقة ولأول مرة.. لمساعدة الحجاج السلطات السعودية تقوم بترجمة خطبة يوم عرفة.. | مجتمع

ســابقة ولأول مرة.. لمساعدة الحجاج السلطات السعودية تقوم بترجمة خطبة ''يوم عرفة''..

جامعة محمد الأول تتصدر تصنيف شانج رنكين لسنة 2018‎ | مجتمع

جامعة محمد الأول تتصدر تصنيف ''شانج رنكين'' لسنة 2018‎

هــام للمغاربة.. هذه هي إيجابيات التجنيد الإجباري بخصوص تأطير الشباب | مجتمع

هــام للمغاربة.. هذه هي إيجابيات التجنيد الإجباري بخصوص تأطير الشباب

عاجل.. كيشيات الأبناك خاوين وخاسرين والناس طلع ليهم الدم | مجتمع

عاجل.. كيشيات الأبناك خاوين وخاسرين والناس طلع ليهم الدم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المضحي يوم العيد | خارج البلاطو
منذ 5 دقائق

هذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المضحي يوم العيد

حالة تدمي القلوب قبل عيد الأضحى..لأصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة

حالة تدمي القلوب قبل عيد الأضحى..لأصحاب القلوب الرحيمة

حتى لا ننسى.. خطاب نادر للملك محمد الخامس مباشرة بعد عودته من المنفى 1955‎ | قنوات أخرى

حتى لا ننسى.. خطاب نادر للملك محمد الخامس مباشرة بعد عودته من المنفى 1955‎

الهند: الآلاف محاصرون جراء السيول وارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 320 شخصا | قنوات أخرى

الهند: الآلاف محاصرون جراء السيول وارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 320 شخصا

﻿

آخر المستجدات

تفاصيل حصرية وخطيرة عن الفتاة القاصرة ضحية الاغتصاب والوشم بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق
منذ 13 دقيقة

تفاصيل حصرية وخطيرة عن الفتاة القاصرة ضحية الاغتصاب والوشم بالفقيه بنصالح

بالفيديو..بعد العاصفة: تغيير كسوة الكعبة المشرفة | دولي

بالفيديو..بعد العاصفة: تغيير كسوة الكعبة المشرفة

رسميا.. الحكومة تصادق على قانون تجنيد الشباب بين 19 و25 سنة‎ | بوليتيك

رسميا.. الحكومة تصادق على قانون تجنيد الشباب بين 19 و25 سنة‎

صور مؤلمة.. إرغام فتاة على وضع أوشام بعد اغتصابها وتعذيبها بالفقيه بنصالح | مجتمع

صور مؤلمة.. إرغام فتاة على وضع أوشام بعد اغتصابها وتعذيبها بالفقيه بنصالح

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.