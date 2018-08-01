ســابقة ولأول مرة.. لمساعدة الحجاج السلطات السعودية تقوم بترجمة خطبة ''يوم عرفة''.. ﻿

بدأ حوالي مليوني مسلم، من نحو 168 دولة حول العالم، اليوم الاثنين 20 غشت، التوافد إلى جبل عرفات في مكة المكرمة (غرب السعودية)، لأداء الركن الأعظم من الحج، ''الوقوف بعرفة''.

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بدأ حوالي مليوني مسلم، من نحو 168 دولة حول العالم، اليوم الاثنين 20 غشت، التوافد إلى جبل عرفات في مكة المكرمة (غرب السعودية)، لأداء الركن الأعظم من الحج، ''الوقوف بعرفة''.

وكان الحجاج قد قضوا ''يوم التروية''، الذي يأخذون فيه حاجتهم من الماء من مكة، قبل الذهاب لقضاء ليلتهم في ''مشعر منى''، وهو واد يبعد 6 كيلومترات تقريبا عن الحرم المكي، وفيه يتم رمي الجمرات وذبح الهدي.

وأعلنت السلطات السعودية، أمس، أنها ستعلن، بنهاية يوم ''الوقوف بعرفة''، عدد القادمين إلى الحج من داخل المملكة وخارجها؛ فيما قالت، إن حصيلة عدد الحجاج في ''يوم التروية''، وصلت إلى نحو مليون و966 ألف حاج، الغالبية العظمى منهم أتوا من خارج البلاد، حسب ما أوردته وكالة ''سبوتنيك'' الروسية.

ودفعت السلطات السعودية بآلاف رجال الدفاع المدني للحفاظ على سلامة الحجاج؛ فيما تم تثبيت الآلاف من كاميرات المراقبة في الطرق التي يسلكها الحجاج.

وعلاوة على ذلك، خصصت السلطات مترجمين بعدة لغات لمساعدة الحجاج، وستقوم جهات مختصة بترجمة خطبة ''يوم عرفة''، والمناسك الأخرى من الحج إلى 5 لغات، وذلك لأول مرة في الحج.