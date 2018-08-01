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وفاة فنان عربي خلال أدائه مناسك الحج

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 12:44 وفاة فنان عربي خلال أدائه مناسك الحج | دولي
وفاة فنان عربي خلال أدائه مناسك الحج
توفي الفنان والموسيقار التونسي محمد إدريس، مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز 80 عاما في البقاع المقدسة أثناء أدائه مناسك الحج.

"شوف تيفي"

توفي الفنان والموسيقار التونسي محمد إدريس، مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز 80 عاما في البقاع المقدسة أثناء أدائه مناسك الحج.

وحسب صحيفة "الصريح" التونسية، فقد أكد أمين إدريس نجل الفنان محمد إدريس في تصريح وفاة والده بالبقاع المقدسة خلال أداء مناسك الحج.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان والموسيقار الراحل شغل منصب رئيس مصلحة الموسيقى في إذاعة صفاقس لأكثر من 15 عاما، وتعامل في الألحان مع فنانين معروفين مثل الراحل أحمد حمزة ونعمة وصابر الرباعي في بداياته وجمال الشابي، وحصل على العديد من الجوائز الوطنية والعربية.



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المغرب شوف تيفي فنان تونسي محمد إدريس مناسك الحج

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