السعودية: تقلبات الجو في مكة لم تؤثر على سلامة الحجاج ﻿

أكدت السعودية، اليوم الإثتين، أن تقلبات الجو في مكة المكرمة ''لم ينتج عنها أي تأثير على سلامة حجاج بيت الله الحرام''.

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أكدت السعودية، اليوم الإثتين، أن تقلبات الجو في مكة المكرمة "لم ينتج عنها أي تأثير على سلامة حجاج بيت الله الحرام".

وأوضحت مديرية الدفاع المدني السعودي، في بيان، أن هبوب الرياح السطحية أمس على المشاعر المقدسة والتي نتج عنها إثارة بعض الأتربة والغبار مع هطول أمطار خفيفة على مشعر عرفات، لم ينتج عنها، أي تأثير على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأضاف البيان أن فرق الدفاع المدني رصدت "بعض الأضرار البسيطة في عدد محدود من الخيام، وأعادتها إلى وضعها الطبيعي، وأن الأوضاع في المشاعر المقدسة مستقرة"، داعيا حجاج بيت الله الحرام إلى اتباع تعليمات السلامة في مثل هذه الحالات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أطلقت في وقت سابق، نشرة تحذيرية عن تعرض منطقة مكة المكرمة لحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، متوقعة استمرار حالة تقلبات الجو حتى عصر اليوم الاثنين.