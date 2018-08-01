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جامعة محمد الأول تتصدر تصنيف ''شانج رنكين'' لسنة 2018‎

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 12:04 جامعة محمد الأول تتصدر تصنيف شانج رنكين لسنة 2018‎ | مجتمع
جامعة محمد الأول تتصدر تصنيف ''شانج رنكين'' لسنة 2018‎
تصدرت جامعة محمد الأول بوجدة مرة أخرى ترتيب الجامعات المغربية حيث احتلت الرتية 201 من بين 500 جامعة الأولى عالميا حسب التصنيف العالمي الأكاديمي shangairaking في الفيزياء لسنة 2018 متبوعة بجامعة محمد الخامس

شوف تيفي

 

تصدرت جامعة محمد الأول بوجدة مرة أخرى ترتيب الجامعات المغربية حيث احتلت الرتية 201 من بين 500 جامعة الأولى عالميا حسب التصنيف العالمي الأكاديمي shangairaking في الفيزياء لسنة 2018 متبوعة بجامعة محمد الخامس بالرباط التي احتلت الرتبة 301 عالميا، تليها جامعة القاضي عياض بمراكش.

واحتلت الجامعة التي يرأسها الدكتور محمد بنقدور، مراتب جد مشرفة على مستويات عدة، كما سبق لها أن تصدرت في وقت سابق تصنيف موقع ''ويب ميتريكس'' الدولي في صفوف الجامعات المغربية، والذي يعتمد على الصعيد العالمي في ترتيب الجامعات العالمية في ميدان البحث العلمي حسب معايير مثل الإشعاع والانفتاح والتأثير والتميز.

يشار الى أن التصنيف العالمي شانج رنكين هو واحد من المنشورات السنوية للتصنيف العالمي للجامعات والأكثر نفوذا وتأثيرا على المستوى الدولي، حيث يعتمد على عدة معايير من أجل ترتيب الجامعات، تتعلق أساسا بحجم نتائج البحث العلمي المنشورة والمتواجدة داخل مجموعة من قواعد البيانات المعروفة دوليا ولها ثأثير عالمي وأيضا عدد الباحثين الأكثر استشهاداً في تخصصهم.

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