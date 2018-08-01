هــام للمغاربة.. هذه هي إيجابيات التجنيد الإجباري بخصوص تأطير الشباب ﻿

يشكل الشباب في المجتمع المغربي نسبة مهمة في الهرم السكاني حسب آخر إحصاء للمندوبية السامية للتخطيط، حيث تصل نسبة السكان النشيطين 62 في المائة من مجموع الساكنة المغربية.

شوف تيفي:جــمال الديابي

يشكل الشباب في المجتمع المغربي نسبة مهمة في الهرم السكاني حسب آخر إحصاء للمندوبية السامية للتخطيط، حيث تصل نسبة السكان النشيطين 62 في المائة من مجموع الساكنة المغربية.

وهذا الشباب الذي أصبح يفرض نفسه بقوة من الناحية العددية يواجه ويخلق في نفس الوقت العديد من المشاكل التي لم يستطع لا المجتمع ولا السياسات الحكومية استيعابها واحتواءها أو تأطيرها فيما يخدم الشأن العام ويحافظ على سلامة الدولة والمجتمع.

ويجد المجتمع والدولة نفسيهما على حد سواء في موقف حرج أمام ارتفاع المطالب الشبابية بمختلف مستواياتها اقتصاديا واجتماعيا وحتى ثقافيا، حيث لم ينجحا في تقديم أجوبة كافية تقنع الشباب بالاعتزاز والفخر بالانتماء إلى هذا الوطن، ويستدمج مشاعر المواطنة من خلالها.

هذه المواطنة التي ليست شعارا وفقط، بل إيمان وسلوك يتم ممارسته على أرض الواقع، وهو ما فشلت فيه مؤسسات التنشئة الاجتماعية (الأسرة، المدرسة، دور الشباب، الأحزاب السياسية..) في تمريره له، لكي يتشبع بقيم المواطنة المعروفة بالواجب والالتزام إزاء الوطن الذي ينتمي إليه الأفراد، بل على العكس من ذلك صار الشباب، بسبب فشل مؤسسات التنشئة الاجتماعية وارتفاع منسوب البطالة والفقر أمام خيارين كبيرين: إما أن يتم استقطابه من طرف توجهات إيديولوجية متزمتة تشحنه بأفكار متطرفة تؤدي به إلى الانخراط في خلايا إرهابية تضره وتضر بالمجتمع وهو ما أنتج إرهابيي 16 ماي وأتباع البغدادي والفكر الداعشي، أو الذوبان في عالم المخدرات والعصابات التي تتشكل هنا وهناك للسرقة والاعتداء على الناس، وتخويف الساكنة في الأحياء الشعبية وهو ما انتج التشرميل. ولم تفلح السياسات الحكومية المتعاقبة في احتوائه الا باستعمال السجون وهو ليس حلا عمليا.

ولعل الخدمة العسكرية، أو التجنيد الإجباري يمكن أن يقدم إجابات وحلول عملية من الناحية الاجتماعية أولا قبل الأمنية.

حيث عادت قضية التجنيد الإجباري أو الخدمة العسكرية مطروحة للنقاش أمام الرأي العام، فمنذ حكومة إدريس جطو 2007، تم حذف العمل بالخدمة العسكرية، وذلك بأوامر ملكية، من خلال إصدار مرسوم قانون، يقضي بإنهاء العمل بها.

ويعود أول مرسوم ملكي متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية إلى سنة 1966؛ إذ فرضت الخدمة العسكرية على جميع الموظفين، باستثناء حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدروس.

وهو ما أنتج خلال تلك الفترة أجيالا من الشباب المتحمس والمتشبع بروح المواطنة والمستعد للدفاع أولا عن البلاد ضد الأعداء (شباب المسيرة الخضراء)، وأنتج أيضا أجيالا من الشباب المثابر والمتزن والمعتمد على نفسه رغم الصعاب والمعيقات.

وهو ما يفضي إلى الحديث عن ما للتجنيد الإجباري من فوائد وإيجابيات يصعب حصرها في مجموعة أسطر.

ففي أوقات الحرب والسلم معا يعطي للدولة مهابة، بما تملكه من قوة بشرية مدربة تدريبا عسكريا يخشاه القاصي والداني من الأعداء وينمي في الشباب حب الوطن ويعلمهم معاني التضحية التي صارت في الآونة الأخيرة محط سخرية واستهزاء من طرف الجميع.

ومن فوائد التجنيد الإجباري أيضا أنه يعتبر بحد ذاته مدرسة تعلم الشاب معنى الحياة وتبث في روحه الصلابة وتبني وتنمي في شخصيته الاستقامة والانضباط والاعتماد على النفس كما أنه يمتص فراغ الشباب ويمنعهم من الوقوع في الشرور من جراء الفراغ ويقضي على التسيب والاتكالية التي توجد لدى بعض الشباب كما أنه عامل محفز للقضاء على البطالة الموجودة في أوساط الشباب.