عاجل.. كيشيات الأبناك خاوين وخاسرين والناس طلع ليهم الدم ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الاثنين، بمجموعة من الشكايات، تفيد أن خدمات بعض الشبابيك الأوتوماتيكية التابعة لوكالات بنكية بمدينة تطوان معطلة أو لا تحتوي على مبالغ مالية، وهو ما أثار غضب مواطنين راغبين في

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" يومه الاثنين، بمجموعة من الشكايات، تفيد أن خدمات بعض الشبابيك الأوتوماتيكية التابعة لوكالات بنكية بمدينة تطوان معطلة أو لا تحتوي على مبالغ مالية، وهو ما أثار غضب مواطنين راغبين في اقتناء أضحية العيد.

وأوضح أحد المواطنين في اتصال له مع "شوف تيفي" أن العديد من المواطنين، تفاجأوا يومه الإثنين، والذي يتزامن مع عطلة ذكرى ثورة الملك والشعب، بتعطل عمل الشبابيك بحيي كويلة وعقبة الحلوف، مشيرا إلى أن بعض المواطنين، كانوا يعولون على هذه الشبابيك للحصول على مبالغ مالية لاقتناء أضحية العيد.

وعبر هذا المواطن عن غضبه الشديد، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه سيضطر إلى القيام بجولة بمدينة تطوان أملا في العثور على شباك أوتامتيكي غير معطل حتى يستطيع اقتناء أضحية العيد.