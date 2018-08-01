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الرصاص يلعلع بشاطئ مدينة الصويرة خلال مواجهة مشرمل خطير

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 10:43 الرصاص يلعلع بشاطئ مدينة الصويرة خلال مواجهة مشرمل خطير | حوادث و حقوق
الرصاص يلعلع بشاطئ مدينة الصويرة خلال مواجهة مشرمل خطير
علم لدى المنطقة الإقليمية للأمن بالصويرة، مساء يوم أمس الاحد 19 غشت الجاري، أن موظف أمن برتبة مقدم شرطة، اضطر لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله، وذلك في تدخل لتوقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، عرّض

"شوف تيفي"

علم لدى المنطقة الإقليمية للأمن بالصويرة، مساء يوم أمس الاحد 19 غشت الجاري، أن موظف أمن برتبة مقدم شرطة، اضطر لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله، وذلك في تدخل لتوقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، عرّض المواطنين لمحاولة اعتداء باستعمال السلاح الأبيض.

وحسب بلاغ توصلت به "شوف تيفي" فقد كانت دورية لشرطة الدراجين قد تدخلت لتوقيف المشتبه به، الذي عمل تحت تأثير حالة تخدير متقدمة، على تهديد المواطنين باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير بالقرب من شاطئ المدينة، قبل أن يضطر موظف الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي، مما مكّن من ضبط هذا الأخير وحجز السلاح الأبيض المستعمل من قبله.

وأكد المصدر ذاته أن الموقوف تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بإشراف النيابة العامة المختصة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السلاح الأبيض السلاح الوظيفي الصويرة

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