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ذكرى ثورة الملك والشعب.. ملحمة حاسمة في مسار التحرر من نير الاستعمار

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 10:21 ذكرى ثورة الملك والشعب.. ملحمة حاسمة في مسار التحرر من نير الاستعمار | بوليتيك
ذكرى ثورة الملك والشعب.. ملحمة حاسمة في مسار التحرر من نير الاستعمار
تشكل ذكرى ثورة الملك والشعب، التي يخلد المغاربة قاطبة ذكراها الخامسة والستين يومه الإثنين، حدثا بارزا سيظل راسخا في الذاكرة التاريخية للمملكة باعتبارها الشرارة التي ولدت شعلة المقاومة الوطنية

شــــوف تيفي:

 

تشكل ذكرى ثورة الملك والشعب، التي يخلد المغاربة قاطبة ذكراها الخامسة والستين يومه الإثنين، حدثا بارزا سيظل راسخا في الذاكرة التاريخية للمملكة باعتبارها الشرارة التي ولدت شعلة المقاومة الوطنية وسرعت رحيل المستعمر.

ففي مثل هذا اليوم، من سنة 1953، استيقظ المغاربة على خبر نفي جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية. حيث انتفض الشعب المغربي انتفاضة عارمة وتفجر غضبه في وجه الاحتلال الأجنبي رافضا المس بكرامته والنيل من رمز سيادته، بعد أن سبقتها بوادر التنسيق بين الحركة الوطنية والقصر الملكي من أجل الدفاع عن استقلال المغرب، وضرب غلاة الاستعمار ومصالحه وأهدافه، وهو التقارب الذي أزعج المقيم العام الجديد آنذاك، غليوم، والسلطات الفرنسية، التي بدأت تخشى على وجودها بالبلاد.

لقد اندلعت هذه الملحمة العظيمة، التي تجسد مدى الترابط القوي بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الأبي، كتتويج لمسلسل الكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ توقيع معاهدة الحماية سنة 1912، وخلدت لأروع صور الوطنية الصادقة وأغلى التضحيات في سبيل الوطن والذود عن مقدساته.

وأمام المواقف الوطنية السامية التي أبرزها بطل التحرير جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، بكل عزم وإقدام، أقدمت السلطات الاستعمارية على اقتراف مؤامرتها الشنيعة بنفي السلطان الشرعي ورفيقه في الكفاح، جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني والأسرة الملكية الشريفة يوم 20 غشت 1953 إلى جزيرة كورسيكا ومنها إلى مدغشقر.

وما إن عم نبأ نفي أب الأمة الملك محمد الخامس ساكنة المملكة وشاع في كل أرجائها، حتى انتفض الشعب المغربي انتفاضة عارمة وتفجر غضبه في وجه الاحتلال الأجنبي رافضا المس بكرامته والنيل من رمز سيادته، وبدأت بوادر المقاومة وتشكلت الخلايا الفدائية والتنظيمات السرية وانطلقت العمليات البطولية لضرب غلاة الاستعمار ومصالحه وأهدافه.

وفي هذا السياق، نظمت عمليات للمقاومة أدت إلى استشهاد العديد من الوطنيين أثناء مقاومتهم للاستعمار، من أمثال العملية التي قام بها الشهيد علال بن عبد الله (11 شتنبر 1953) الذي استهدف صنيعة الاستعمار، والعمليات الشهيرة للشهيد محمد الزرقطوني ورفاقه في خلايا المقاومة بالدار البيضاء وعمليات مقاومين ومجاهدين بمختلف مدن وقرى المغرب لتتصاعد وتيرة الجهاد بالمظاهرات العارمة والانتفاضات المتوالية وتتكلل بانطلاق جيش التحرير بشمال المملكة في أكتوبر 1955.

وكان من نتائج وتبعات الحملات القمعية والمضايقات والملاحقات التي مارسها المستعمر تجاه الوطنيين المناضلين المخلصين، أن سقط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، إلا أن ذلك لم يثن الشعب المغربي الأبي عن مواصلة مسلسل النضال الوطني، وبلورة مواقف جديدة للمطالبة بالاستقلال، لم تهدأ ثائرتها إلا برضوخ الاستعمار لإرادة العرش والشعب والعودة المظفرة للملك الهمام في 16 نونبر 1955 حاملا بشرى الاستقلال ومعلنا عن انطلاق معركة الجهاد الأكبر لبناء المغرب المستقل.

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