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بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 09:48 عاجل..هذه جنسية الرجل المسلح المتورط في الهجوم المسلح بإسبانيا | دولي
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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (آر.تي.في.إي) أن الشخص الذي هاجم رجال شرطة بإسبانيا، جزائري يبلغ من العمر 29 عاما وهو من سكان كورنيلا ويحمل أوراق هوية إسبانية.

"شوف تيفي"


ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (آر.تي.في.إي) أن الشخص الذي هاجم رجال شرطة بإسبانيا، جزائري يبلغ من العمر 29 عاما وهو من سكان كورنيلا ويحمل أوراق هوية إسبانية

وحسب وسائل إعلام إسبانية فإن الشرطة، أكدت إطلاق النار على رجل مسلح بسكين بينما كان يحاول الهجوم على مركز للشرطة في إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة، أحيت الذكرى الأولى لضحايا هجوم شنه متشدد إسلامي شاب دهس بسيارة حشودا في شارع رئيسي مما أدى لسقوط 14 قتيلا وإصابة أكثر من مئة في أسوإ هجوم شهدته إسبانيا خلال أكثر من عشر سنوات.

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المغرب شوف تيفي جزائري كورنيلا أوراق هوية إسبانية

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