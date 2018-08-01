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إطلاق نار على السفارة الأمريكية بأنقرة

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 09:44 إطلاق نار على السفارة الأمريكية بأنقرة | دولي
إطلاق نار على السفارة الأمريكية بأنقرة
اهتزت ساكنة أنقرة صباح اليوم الإثنين على وقع إطلاق نار على السفارة الأمريكية بالعاصمة التركية أنقرة.

شوف تيفي

 

اهتزت ساكنة أنقرة صباح اليوم الإثنين على وقع إطلاق نار على السفارة الأمريكية بالعاصمة التركية أنقرة.

وحسب وسائل إعلام دولية، فإن حادث إطلاق النار لم يسفر عن إصابات إلى حدود الساعة.

وأضافت ذات المصادر، أنه تم إطلاق رصاص من سيارة على السفارة الأمريكية في أنقرة، مما أدى إلى تحطيم نوافذها دون وقوع ضحايا.

هذا وتعيش تركيا و الولايات المتحدة الأمريكية على وقع أزمة سياسية واقتصادية، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على أنقرة بسبب استمرار احتجاز القس أندرو برانسون، الذي تتهمه تركيا بالمشاركة في عملية الإنقلاب الفاشل عام 2016.

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