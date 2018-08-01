جو حار وأمطار بهذه المناطق اليوم الإثنين ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن يظل الطقس حارا بالنسبة لليوم الاثنين، وذلك بالسهول الداخلية، وبالجنوب الشرقي للبلاد، وداخل سوس، وجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية

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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن يظل الطقس حارا بالنسبة لليوم الاثنين، وذلك بالسهول الداخلية، وبالجنوب الشرقي للبلاد، وداخل سوس، وجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية ، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية، بالقرب من السواحل والسهول المحيطية والواجهة المتوسطية، فيما ستهم أمطار ضعيفة، أو قطرات جد خفيفة بالقرب من السواحل المحيطية والواجهة المتوسطية. وسيلاحظ نمو سحب غير مستقرة، مرفوقة بأمطار وهبات قوية رعدية تحت البرد، بكل من مرتفعات الأطلس الكبير، والريف، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الغربية للأطلس، والمنطقة الشرقية، وبالسفوح الجنوبية الشرقية، مع تشكل سحب مدارية مصحوبة بقطرات مطرية أو زخات رعدية ستهم جنوب وشرق الأقاليم الجنوبية ، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء، فضلا عن تناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية.

أما بالنسبة للرياح، فسوف تهب قوية من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ومن القطاع الشمالي معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي، أو الغربي بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 24 و30 درجة بالسايس، واللوكوس، والغرب، وهضاب الفوسفاط، وولماس، وسهول تادلة، والرحامنة، والجنوب الشرقي للبلاد، وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 17 و23 درجة بباقي الجهات.