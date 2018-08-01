بعد العاصفة..ضيوف الرحمن يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم ﻿

بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الاثنين التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1439 هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم، وذلك بعد أن قضوا يوم التروية أمس الأحد في مشعر منى.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الاثنين التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1439 هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم، وذلك بعد أن قضوا يوم التروية أمس الأحد في مشعر منى.

وواكب قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

كما تعبأ الدفاع المدني السعودي لمراقبة ومتابعة حركة الحجاج بجبل الرحمة ومسجد نمرة، من خلال نشر مجموعة من الفرق المتخصصة في مجالات المراقبة والرصد والإنقاذ والإسعاف والإخلاء، ووضعه خطة خاصة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول أثناء وقوف الحجيج بعرفة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أطلقت في وقت سابق، نشرة تحذيرية عن تعرض منطقة مكة المكرمة لحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، متوقعة استمرار حالة تقلبات الجو حتى عصر اليوم الاثنين.

وعند غروب الشمس يبدأ الحجاج بالنفير إلى مزدلفة للمبيت فيها، قبل أن يعودوا في ساعات الصباح الأولى من أول أيام عيد الأضحى المبارك العاشر من ذي الحجة إلى منى لرمي الجمرات ثم التوجه لأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة.