خروف العيد يقود سيدة لمحاولة الانتحار داخل بئر باشتوكة أيت بها ﻿

أقدمت سيدة ثلاثينية على محاولة الانتحار مساء اليوم الأحد، وذلك برمي نفسها داخل بئر مهجور بمنطقة ''آيت والياض'' التابعة لإقليم اشتوكة أيت بها.

شوف تيفي:اشتوكة ايت بها

أقدمت سيدة ثلاثينية على محاولة الانتحار مساء اليوم الأحد، وذلك برمي نفسها داخل بئر مهجور بمنطقة ''آيت والياض'' التابعة لإقليم اشتوكة أيت بها.

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فالضحية دخلت في مشادات كلامية حادة مع أحد أفراد أسرتها بسبب خروف عيد الأضحى، ما جعلها تصاب بحالة هيستيرية دفعتها تقوم برمي نفسها داخل بئر خالي من المياه بالدوار السالف الذكر.

وأضافت ذات المصادر، أن الضحية متزوجة ولها أبناء، وكانت قبل إقدامها على هذا الفعل تعاني من أزمات نفسية تصيبها بين الفينة والأخرى.

ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية التي هرعت لعين المكان، وقامت بانتشال الضحية من قاع البئر، والتي أصيبت بكسور خطيرة بمختلف أعضاء جسمها، استدعت نقلها في حالة حرجة للمستشفى الإقليمي بمدينة بيوكرى لتلقي العلاجات الضرورية، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث.