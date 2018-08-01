 إثيوبيا تدشن مصنعا لتحويل النفايات إلى طاقة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خروف العيد يقود سيدة لمحاولة الانتحار داخل بئر باشتوكة أيت بها | مجتمع

خروف العيد يقود سيدة لمحاولة الانتحار داخل بئر باشتوكة أيت بها

إثيوبيا تدشن مصنعا لتحويل النفايات إلى طاقة | دولي

إثيوبيا تدشن مصنعا لتحويل النفايات إلى طاقة

مسافرون يشتكون من وضعية حافلات مهترئة تعطلت بهم في الخلاء في وقت متأخر من الليل | مجتمع

مسافرون يشتكون من وضعية حافلات مهترئة تعطلت بهم في الخلاء في وقت متأخر من الليل

قضية الطبيب المرتشي بالمستشفى المدني بالقصر الكبير..الإدانة بما قضى وغرامة مالية | مجتمع

قضية الطبيب المرتشي بالمستشفى المدني بالقصر الكبير..الإدانة '' بما قضى'' وغرامة مالية

القوات الملكية الجوية تنظم يوم الثلاثاء استعراضات جوية على مشارف نهر أبي رقراق بمناسبة عيد الشباب | بوليتيك

القوات الملكية الجوية تنظم يوم الثلاثاء استعراضات جوية على مشارف نهر أبي رقراق بمناسبة عيد الشباب

فيديو يهز الفيسبوكيين.. خليجي بلا حشمة بلا حيا كيوكل ولدو الصغير الرملة فالبحر | دولي

فيديو يهز الفيسبوكيين.. خليجي بلا حشمة بلا حيا كيوكل ولدو الصغير الرملة فالبحر

في أيام عيد الأضحى المباركة..حصلو 2 عيالات كيديرو السحر والشعوذة بمقبرة منسية بحي الولفا بالبيضاء | مجتمع

في أيام عيد الأضحى المباركة..حصلو 2 عيالات كيديرو السحر والشعوذة بمقبرة منسية بحي الولفا بالبيضاء

توقيف سبعة مشتبه بهم ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في التزوير والنصب والاحتيال والولوج غير المشروع لأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات بالبيضاء | مجتمع

توقيف سبعة مشتبه بهم ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في التزوير والنصب والاحتيال والولوج غير

اعتقال الحرشاوي أحد المسجلين في لائحة الخطر حاول الاعتداء على شرطي بمديونة | حوادث و حقوق

اعتقال '' الحرشاوي'' أحد المسجلين في لائحة الخطر حاول الاعتداء على شرطي بمديونة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

إثيوبيا تدشن مصنعا لتحويل النفايات إلى طاقة

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 02:40 إثيوبيا تدشن مصنعا لتحويل النفايات إلى طاقة | دولي
إثيوبيا تدشن مصنعا لتحويل النفايات إلى طاقة
دشنت إثيوبيا مصنعا لتحويل النفايات إلى طاقة في العاصمة أديس أبابا، حيث أدى انهيار في مكب للنفايات العام 2017 إلى مصرع أكثر من 110 أشخاص.

شوف تيفي

دشنت إثيوبيا مصنعا لتحويل النفايات إلى طاقة في العاصمة أديس أبابا، حيث أدى انهيار في مكب للنفايات العام 2017 إلى مصرع أكثر من 110 أشخاص.

وقال الرئيس الإثيوبي مولاتو تيشومي، اليوم الأحد وفق ما أوردته وكالة ''فرانس بريس'': '' إن إثيوبيا قامت باستثمارات كبيرة في مجال الطاقة المستدامة، وإن الحكومة تأمل من خلال هذا المشروع تحويل الخطر المتزايد للنفايات في وسط المدينة إلى فرصة اقتصادية''.

ويعد مصنع ''ريبي'' لتحويل النفايات إلى طاقة هو الأول من نوعه في إفريقيا بحسب القائمين على المشروع الممول بشكل كامل من الحكومة الإثيوبية، حيث تولت البناء شركة كامبردج البريطانية للصناعات المحدودة، وبدأت أعمال البناء في 2014 وبلغت كلفتها 118 مليون دولار.

ويقع المصنع بجوار مكب ''كوشي'' واللفظة تعني ''قذارة'' باللغة الأمهرية. الذي يعود إلى أكثر من أربعين عاما، ويعتبر أحد أكبر مراكز تجميع النفايات في إثيوبيا ويعمل فيه مئات الأشخاص من أديس أبابا البالغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة.
ومن المتوقع ، يضيف المصدر، أن يعالج المصنع أكثر من 1400 طن من النفايات يوميا ، وأن ينتج طاقة كهربائية تقدر بـ25 ميغاواط.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب إثيوبيا مصنع لتحويل النفايات طاقة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو يهز الفيسبوكيين.. خليجي بلا حشمة بلا حيا كيوكل ولدو الصغير الرملة فالبحر | دولي

فيديو يهز الفيسبوكيين.. خليجي بلا حشمة بلا حيا كيوكل ولدو الصغير الرملة فالبحر

لهــــذه الأســباب تدعــم قطـــر إخوان تــركيا | دولي

لهــــذه الأســباب تدعــم قطـــر إخوان تــركيا

قطر تتهم السعودية بمنع مواطنيها من الحج | دولي

قطر تتهم السعودية بمنع مواطنيها من الحج

الجزائر وموريتانيا تفتحان أول معبر حدود | دولي

الجزائر وموريتانيا تفتحان أول معبر حدود

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو الحجاج هربانين بعدما طالبوهم بإخلاء المخيمات بسبب الرياح والأمطار العاصفية | قنوات أخرى
منذ 4 دقائق

شوفو الحجاج هربانين بعدما طالبوهم بإخلاء المخيمات بسبب الرياح والأمطار العاصفية

برافو...شوفو شاب مغربي من الصويرة ختارع سيارة هوائية على شكل دراجة | قنوات أخرى

برافو...شوفو شاب مغربي من الصويرة ختارع سيارة هوائية على شكل دراجة

بالفيديو..صدمة قوية لمواطن..شرا حولي ب70 ألف ريال وفيه الطانكا ومات ليه والقضية فيها لملحة | قنوات أخرى

بالفيديو..صدمة قوية لمواطن..شرا حولي ب70 ألف ريال وفيه الطانكا ومات ليه والقضية فيها لملحة

حــركة عادية بمحطة باب دكــالة بمراكش بمناسبة عيد الأضحى | بــووز

حــركة عادية بمحطة باب دكــالة بمراكش بمناسبة عيد الأضحى

﻿

آخر المستجدات

خروف العيد يقود سيدة لمحاولة الانتحار داخل بئر باشتوكة أيت بها | مجتمع
منذ 25 دقيقة

خروف العيد يقود سيدة لمحاولة الانتحار داخل بئر باشتوكة أيت بها

إثيوبيا تدشن مصنعا لتحويل النفايات إلى طاقة | دولي

إثيوبيا تدشن مصنعا لتحويل النفايات إلى طاقة

مسافرون يشتكون من وضعية حافلات مهترئة تعطلت بهم في الخلاء في وقت متأخر من الليل | مجتمع

مسافرون يشتكون من وضعية حافلات مهترئة تعطلت بهم في الخلاء في وقت متأخر من الليل

قضية الطبيب المرتشي بالمستشفى المدني بالقصر الكبير..الإدانة بما قضى وغرامة مالية | مجتمع

قضية الطبيب المرتشي بالمستشفى المدني بالقصر الكبير..الإدانة '' بما قضى'' وغرامة مالية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.