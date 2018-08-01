إثيوبيا تدشن مصنعا لتحويل النفايات إلى طاقة ﻿

دشنت إثيوبيا مصنعا لتحويل النفايات إلى طاقة في العاصمة أديس أبابا، حيث أدى انهيار في مكب للنفايات العام 2017 إلى مصرع أكثر من 110 أشخاص.

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دشنت إثيوبيا مصنعا لتحويل النفايات إلى طاقة في العاصمة أديس أبابا، حيث أدى انهيار في مكب للنفايات العام 2017 إلى مصرع أكثر من 110 أشخاص.

وقال الرئيس الإثيوبي مولاتو تيشومي، اليوم الأحد وفق ما أوردته وكالة ''فرانس بريس'': '' إن إثيوبيا قامت باستثمارات كبيرة في مجال الطاقة المستدامة، وإن الحكومة تأمل من خلال هذا المشروع تحويل الخطر المتزايد للنفايات في وسط المدينة إلى فرصة اقتصادية''.

ويعد مصنع ''ريبي'' لتحويل النفايات إلى طاقة هو الأول من نوعه في إفريقيا بحسب القائمين على المشروع الممول بشكل كامل من الحكومة الإثيوبية، حيث تولت البناء شركة كامبردج البريطانية للصناعات المحدودة، وبدأت أعمال البناء في 2014 وبلغت كلفتها 118 مليون دولار.

ويقع المصنع بجوار مكب ''كوشي'' واللفظة تعني ''قذارة'' باللغة الأمهرية. الذي يعود إلى أكثر من أربعين عاما، ويعتبر أحد أكبر مراكز تجميع النفايات في إثيوبيا ويعمل فيه مئات الأشخاص من أديس أبابا البالغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة.

ومن المتوقع ، يضيف المصدر، أن يعالج المصنع أكثر من 1400 طن من النفايات يوميا ، وأن ينتج طاقة كهربائية تقدر بـ25 ميغاواط.