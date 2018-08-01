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مسافرون يشتكون من وضعية حافلات مهترئة تعطلت بهم في الخلاء في وقت متأخر من الليل

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 01:44 مسافرون يشتكون من وضعية حافلات مهترئة تعطلت بهم في الخلاء في وقت متأخر من الليل | مجتمع
مسافرون يشتكون من وضعية حافلات مهترئة تعطلت بهم في الخلاء في وقت متأخر من الليل
اشتكى مسافرون قادمون من تطوان إلى الدار البيضاء، تعطلت بهم حافلة مهترئة ليلة أمس السبت، لمدة تقارب 5 ساعات ليلا في الخلاء.

شوف تيفي

اشتكى مسافرون قادمون من تطوان إلى الدار البيضاء، تعطلت بهم حافلة مهترئة ليلة أمس السبت، لمدة تقارب 5 ساعات ليلا في الخلاء.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أنه بالرغم من ثمن التذكرة المرتفع بمناسبة عيد الأضحى، فلم توفرالشركة المسؤولة عن النقل، حافلة لا تتوفر إلا على اسم حافلة، كونها مهترئة ورديئة ولا تحترم المسافرين الركاب بمختلف أعمارهم.

وأضاف ذات المصدر، أنه بعد انطلاق الحافلة التابعة لـ''شركة الوسام الذهبي'' من مدينة تطوان، التي كان يقودها السائق بسرعة جنونية، تفاجأ الركاب بصعود رائحة تزكم الأنفاس، تبين أنها منبعثة من محرك الحافلة، مما اضطر السائق الى التوقف في منطقة ''سيوانة'' عند الساعة 2:30 ليلا.

وأكد المصدر أنه جراء هذا التوقف، حاول المسافرون الاتصال بالمسؤولين عن الشركة والمصالح الأمنية لكي يقدموا يد المساعدة لهم وهم في الخلاء.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي مسافرون وضعية حافلات مهترئة الخلاء وقت متأخر الليل

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