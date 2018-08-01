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قضية الطبيب المرتشي بالمستشفى المدني بالقصر الكبير..الإدانة '' بما قضى'' وغرامة مالية

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 01:34 قضية الطبيب المرتشي بالمستشفى المدني بالقصر الكبير..الإدانة بما قضى وغرامة مالية | مجتمع
قضية الطبيب المرتشي بالمستشفى المدني بالقصر الكبير..الإدانة '' بما قضى'' وغرامة مالية
طوت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، المرحلة الابتدائية من محاكمة طبيب بنفس المدينة، توبع على خلفية تلقيه رشوة مقابل تسليم شهادة طبية، وحكمت عليه في جلسة علنية، يوم

شوف تيفي

طوت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، المرحلة الابتدائية من محاكمة طبيب بنفس المدينة، توبع على خلفية تلقيه رشوة مقابل تسليم شهادة طبية، وحكمت عليه في جلسة علنية، يوم الاثنين الماضي، بما قضاه داخل المؤسسة السجنية، أي 10 أيام التي أمضاها رهن الاعتقال الاحتياطي منذ تاريخ إيقافه، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم وتحميله صائر الدعوى العمومية بالإجبار في الأدنى.

واعتبرت الهيأة ما قام به المتهم (أ.م)، وفق مصدر إعلامي محلي، عملا إجراميا يتطلب معاقبة مرتكبيه حتى يكون درسا لعديمي الضمير وكل من سولت له نفسه القيام بمثل هذه السلوكات والتصرفات غير القانونية.

وأضاف ذات المصدر، أن مدير المستشفى، الذي تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته أمام الهيأة، أكد بأن القوانين الجاري بها العمل لا تسمح للأطباء المتدربين تسليم الشواهد الطبية إلا في حالات استثنائية، مبرزا أن الشواهد المسلمة من قبل هؤلاء غير معتمدة ولا تقبل لدى المحاكم والإدارات الرسيمة، لتقرر بعد ذلك هيأة الحكم إدخال الملف إلى المداولة وإصدار حكم بالإدانة.

جدير بالذكر أنه تم اعتقال ''الطبيب المتهم''، المتحدر من مدينة سلا ويبلغ من العمر 25 سنة، يوم الجمعة 3 غشت 2018، بأمر من النيابة العامة، التي أشرفت على كمين نصبته عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية أمن القصر الكبير، التي ضبطت المعني متلبسا بتلقي رشوة نظير شهادة طبية، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية وتقديمة أمام العدالة بتهمة ''الارتشاء عن طريق قبول عرض من أجل إعطاء شهادة طبية لا تدخل ضمن أعمال وظيفته''.

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