 فيديو يهز الفيسبوكيين.. خليجي بلا حشمة بلا حيا كيوكل ولدو الصغير الرملة فالبحر ﻿
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فيديو يهز الفيسبوكيين.. خليجي بلا حشمة بلا حيا كيوكل ولدو الصغير الرملة فالبحر

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 01:21 فيديو يهز الفيسبوكيين.. خليجي بلا حشمة بلا حيا كيوكل ولدو الصغير الرملة فالبحر | دولي
فيديو يهز الفيسبوكيين.. خليجي بلا حشمة بلا حيا كيوكل ولدو الصغير الرملة فالبحر
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو يدمي القلوب ويهز النفوس، يظهر لحظة قيام خليجي بإجبار طفله الصغيرعلى تناول رمال البحر انتقاما من زوجته التي غادرت منزل

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو يدمي القلوب ويهز النفوس، يظهر لحظة قيام خليجي بإجبار طفله الصغيرعلى تناول رمال البحر انتقاما من زوجته التي غادرت منزل الزوجية.

وحسب ناشري الفيديو الخطير والمروع، فإن هذا الأب يحمل الجنسية السعودية، أقدم على منح الرمال لطفله من أجل تناولها، قبل أن يعمد إلى تصوير المشهد المؤلم، لإرساله لزوجته التي قررت الهروب منه.

وعبر النشطاء في تفاعلهم مع هذا الفيديو عن صدمتهم الكبيرة، حيث أكد الجميع أن هذا السعودي لا يمكن وصفه بـ ''الأب''، لأن التصرف الذي قام به غير مقبول ولا يمكن للعقل تقبله.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعودي الطفل الرمال الجنسية السعودية الرضيع

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