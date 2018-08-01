 توقيف سبعة مشتبه بهم ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في التزوير والنصب والاحتيال والولوج غير المشروع لأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مسافرون يشتكون من وضعية حافلات مهترئة تعطلت بهم في الخلاء في وقت متأخر من الليل | مجتمع

مسافرون يشتكون من وضعية حافلات مهترئة تعطلت بهم في الخلاء في وقت متأخر من الليل

قضية الطبيب المرتشي بالمستشفى المدني بالقصر الكبير..الإدانة بما قضى وغرامة مالية | مجتمع

قضية الطبيب المرتشي بالمستشفى المدني بالقصر الكبير..الإدانة '' بما قضى'' وغرامة مالية

القوات الملكية الجوية تنظم يوم الثلاثاء استعراضات جوية على مشارف نهر أبي رقراق بمناسبة عيد الشباب | بوليتيك

القوات الملكية الجوية تنظم يوم الثلاثاء استعراضات جوية على مشارف نهر أبي رقراق بمناسبة عيد الشباب

فيديو يهز الفيسبوكيين.. خليجي بلا حشمة بلا حيا كيوكل ولدو الصغير الرملة فالبحر | دولي

فيديو يهز الفيسبوكيين.. خليجي بلا حشمة بلا حيا كيوكل ولدو الصغير الرملة فالبحر

في أيام عيد الأضحى المباركة..حصلو 2 عيالات كيديرو السحر والشعوذة بمقبرة منسية بحي الولفا بالبيضاء | مجتمع

في أيام عيد الأضحى المباركة..حصلو 2 عيالات كيديرو السحر والشعوذة بمقبرة منسية بحي الولفا بالبيضاء

توقيف سبعة مشتبه بهم ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في التزوير والنصب والاحتيال والولوج غير المشروع لأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات بالبيضاء | مجتمع

توقيف سبعة مشتبه بهم ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في التزوير والنصب والاحتيال والولوج غير

اعتقال الحرشاوي أحد المسجلين في لائحة الخطر حاول الاعتداء على شرطي بمديونة | حوادث و حقوق

اعتقال '' الحرشاوي'' أحد المسجلين في لائحة الخطر حاول الاعتداء على شرطي بمديونة

حصري..القضيـة سخنات بين الفنّانة.. بعد خرجات الميلودي المُثيرة .. مُـــوس مـــاهر يُــقرّر اللجوء إلى القضاء والقضية فيها الحبس | ثقافة و فنون

حصري..القضيـة سخنات بين الفنّانة.. بعد خرجات "الميلودي" المُثيرة .. مُـــوس مـــاهر يُــقرّر اللجوء

عاصفة ترابية وأمطار تضرب مشعر منى حيث يتوافد حجاج بيت الله الحرام بيوم التروية | مجتمع

عاصفة ترابية وأمطار تضرب مشعر منى حيث يتوافد حجاج بيت الله الحرام بيوم التروية

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

توقيف سبعة مشتبه بهم ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في التزوير والنصب والاحتيال والولوج غير المشروع لأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات بالبيضاء

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 00:43 توقيف سبعة مشتبه بهم ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في التزوير والنصب والاحتيال والولوج غير المشروع لأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات بالبيضاء | مجتمع
توقيف سبعة مشتبه بهم ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في التزوير والنصب والاحتيال والولوج غير المشروع لأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات بالبيضاء
تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نهاية الأسبوع الجاري، من توقيف سبعة مشتبه بهم ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة

شوف تيفي

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نهاية الأسبوع الجاري، من توقيف سبعة مشتبه بهم ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله، والنصب والاحتيال والولوج غير المشروع لأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأحد، أنه جرى توقيف ثلاثة أشقاء من بين المشتبه بهم بمدينة الدار البيضاء، يشتبه في تورطهم بعملية واسعة لتزوير تأشيرات المجاملة الخاصة بأداء مناسك الحج، فضلا عن ترويج تذاكر سفر عبر الطائرة، تم اقتناؤها باستعمال معطيات بنكية مقرصنة.

وأوضح ذات المصدر، أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه بهم مكنت من حجز مجموعة من المعدات المعلوماتية ودعامات التخزين الرقمية وشرائح الهاتف النقال المستعملة في عملية التزوير، فضلا عن حجز مبالغ مالية ووصولات لتحويلات بنكية.

وحسب بلاغ المديرية، فإن مواصلة الأبحاث بخصوص نشاط هذه المجموعة الإجرامية، مكن من توقيف شخصين بمنطقة الوليدية، يشتبه في كونهما ينشطان في مجال القرصنة المعلوماتية، وذلك من خلال الولوج غير المشروع إلى المعطيات البنكية الشخصية، قبل استعمالها في اقتناء تذاكر للسفر عبر الطائرة يتم ترويجها من قبل المشتبه بهم.

وقد تم وضع المشتبه بهم جميعا تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات المكثفة لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب توقيف سبعة مشتبه شبكة إجرامية متخصصة التزوير النصب الاحتيال الولوج المشروع أنظمة المعالجة الإلكترونية المعطيات الدار البيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مسافرون يشتكون من وضعية حافلات مهترئة تعطلت بهم في الخلاء في وقت متأخر من الليل | مجتمع

مسافرون يشتكون من وضعية حافلات مهترئة تعطلت بهم في الخلاء في وقت متأخر من الليل

قضية الطبيب المرتشي بالمستشفى المدني بالقصر الكبير..الإدانة بما قضى وغرامة مالية | مجتمع

قضية الطبيب المرتشي بالمستشفى المدني بالقصر الكبير..الإدانة '' بما قضى'' وغرامة مالية

في أيام عيد الأضحى المباركة..حصلو 2 عيالات كيديرو السحر والشعوذة بمقبرة منسية بحي الولفا بالبيضاء | مجتمع

في أيام عيد الأضحى المباركة..حصلو 2 عيالات كيديرو السحر والشعوذة بمقبرة منسية بحي الولفا بالبيضاء

عاصفة ترابية وأمطار تضرب مشعر منى حيث يتوافد حجاج بيت الله الحرام بيوم التروية | مجتمع

عاصفة ترابية وأمطار تضرب مشعر منى حيث يتوافد حجاج بيت الله الحرام بيوم التروية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

برافو...شوفو شاب مغربي من الصويرة ختارع سيارة هوائية على شكل دراجة | قنوات أخرى
منذ 24 دقيقة

برافو...شوفو شاب مغربي من الصويرة ختارع سيارة هوائية على شكل دراجة

بالفيديو..صدمة قوية لمواطن..شرا حولي ب70 ألف ريال وفيه الطانكا ومات ليه والقضية فيها لملحة | قنوات أخرى

بالفيديو..صدمة قوية لمواطن..شرا حولي ب70 ألف ريال وفيه الطانكا ومات ليه والقضية فيها لملحة

حــركة عادية بمحطة باب دكــالة بمراكش بمناسبة عيد الأضحى | بــووز

حــركة عادية بمحطة باب دكــالة بمراكش بمناسبة عيد الأضحى

حملة أمنية واسعة ضد كرابة مولاي رشيد بالبيضاء | خارج البلاطو

حملة أمنية واسعة ضد '' كرابة '' مولاي رشيد بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

مسافرون يشتكون من وضعية حافلات مهترئة تعطلت بهم في الخلاء في وقت متأخر من الليل | مجتمع
منذ 35 دقيقة

مسافرون يشتكون من وضعية حافلات مهترئة تعطلت بهم في الخلاء في وقت متأخر من الليل

قضية الطبيب المرتشي بالمستشفى المدني بالقصر الكبير..الإدانة بما قضى وغرامة مالية | مجتمع

قضية الطبيب المرتشي بالمستشفى المدني بالقصر الكبير..الإدانة '' بما قضى'' وغرامة مالية

القوات الملكية الجوية تنظم يوم الثلاثاء استعراضات جوية على مشارف نهر أبي رقراق بمناسبة عيد الشباب | بوليتيك

القوات الملكية الجوية تنظم يوم الثلاثاء استعراضات جوية على مشارف نهر أبي رقراق بمناسبة عيد الشباب

فيديو يهز الفيسبوكيين.. خليجي بلا حشمة بلا حيا كيوكل ولدو الصغير الرملة فالبحر | دولي

فيديو يهز الفيسبوكيين.. خليجي بلا حشمة بلا حيا كيوكل ولدو الصغير الرملة فالبحر

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.