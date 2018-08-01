توقيف سبعة مشتبه بهم ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في التزوير والنصب والاحتيال والولوج غير المشروع لأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات بالبيضاء ﻿

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نهاية الأسبوع الجاري، من توقيف سبعة مشتبه بهم ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة

شوف تيفي

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نهاية الأسبوع الجاري، من توقيف سبعة مشتبه بهم ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله، والنصب والاحتيال والولوج غير المشروع لأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأحد، أنه جرى توقيف ثلاثة أشقاء من بين المشتبه بهم بمدينة الدار البيضاء، يشتبه في تورطهم بعملية واسعة لتزوير تأشيرات المجاملة الخاصة بأداء مناسك الحج، فضلا عن ترويج تذاكر سفر عبر الطائرة، تم اقتناؤها باستعمال معطيات بنكية مقرصنة.

وأوضح ذات المصدر، أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه بهم مكنت من حجز مجموعة من المعدات المعلوماتية ودعامات التخزين الرقمية وشرائح الهاتف النقال المستعملة في عملية التزوير، فضلا عن حجز مبالغ مالية ووصولات لتحويلات بنكية.

وحسب بلاغ المديرية، فإن مواصلة الأبحاث بخصوص نشاط هذه المجموعة الإجرامية، مكن من توقيف شخصين بمنطقة الوليدية، يشتبه في كونهما ينشطان في مجال القرصنة المعلوماتية، وذلك من خلال الولوج غير المشروع إلى المعطيات البنكية الشخصية، قبل استعمالها في اقتناء تذاكر للسفر عبر الطائرة يتم ترويجها من قبل المشتبه بهم.

وقد تم وضع المشتبه بهم جميعا تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات المكثفة لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.