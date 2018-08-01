اعتقال '' الحرشاوي'' أحد المسجلين في لائحة الخطر حاول الاعتداء على شرطي بمديونة ﻿

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للدراجين ''الصقور''، العاملين بمفوضية مديونة المدينة، اليوم من توقيف أحد المسجلين في لائحة الخطر ‎و الملقب بـ'' الحرشاوي'' من ذوي السوابق العدلية في ميدان السرقة والضرب

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تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للدراجين ''الصقور''، العاملين بمفوضية مديونة المدينة، اليوم من توقيف أحد المسجلين في لائحة الخطر ‎و الملقب بـ'' الحرشاوي'' من ذوي السوابق العدلية في ميدان السرقة والضرب والجرح واعتراض سبيل المارة باستعمال السلاح الأبيض.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن المشتبه به، مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث محلية، كان قد اعتدى على أحد الأشخاص بمكان عمومي باستعمال السلاح الأبيض.

وأضاف ، أن المشتبه به حاول الاعتداء على أحد العناصر الأمنية، أثناء أدائه مهامه بالشارع العام، وهو يحمل سيفا، بدعوى الانتقام منه لأنه أزعج أفراد عائلته أثناء عمليات البحث عنه .

وأوردت المصادر نفسها، أن الملقب بـ'' الحرشاوي'' لاذ بالفرار على متن دراجة نارية من نوع ''سوينغ''، عندما طاردته العناصر الأمنية من التعزيزات التي حضرت لعين المكان.

وأحيل المشتبه به على عناصر الشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث وإحالته على العدالة.