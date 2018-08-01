 حصري..القضيـة سخنات بين الفنّانة.. بعد خرجات "الميلودي" المُثيرة .. مُـــوس مـــاهر يُــقرّر اللجوء إلى القضاء والقضية فيها الحبس ﻿
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حصري..القضيـة سخنات بين الفنّانة.. بعد خرجات الميلودي المُثيرة .. مُـــوس مـــاهر يُــقرّر اللجوء إلى القضاء والقضية فيها الحبس | ثقافة و فنون

حصري..القضيـة سخنات بين الفنّانة.. بعد خرجات "الميلودي" المُثيرة .. مُـــوس مـــاهر يُــقرّر اللجوء

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حصري..القضيـة سخنات بين الفنّانة.. بعد خرجات "الميلودي" المُثيرة .. مُـــوس مـــاهر يُــقرّر اللجوء إلى القضاء والقضية فيها الحبس

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 00:03 حصري..القضيـة سخنات بين الفنّانة.. بعد خرجات الميلودي المُثيرة .. مُـــوس مـــاهر يُــقرّر اللجوء إلى القضاء والقضية فيها الحبس | ثقافة و فنون
حصري..القضيـة سخنات بين الفنّانة.. بعد خرجات "الميلودي" المُثيرة .. مُـــوس مـــاهر يُــقرّر اللجوء إلى القضاء والقضية فيها الحبس
توصــــلت ''شوف تيفي'' بمعلومات حصرية تُـــفيد أن ''مُــوس مــاهر'' فنّــان الراي المغربي قّرر اللجوء إلى القضاء لمواجهـــة ''عــادل الخطّابي'' والمُلقّب بـ'' عادل الميلودي'' ، وذلك على إثــر ما سمّاه


شُـــوف تيفي

 

توصــــلت "شوف تيفي" بمعلومات حصرية تُـــفيد أن "مُــوس مــاهر" فنّــان الراي المغربي قّرر اللجوء إلى القضاء لمواجهـــة "عــادل الخطّابي" والمُلقّب بـ" عادل الميلودي" ، وذلك على إثــر ما سمّاه بــ"الإساءات المتكررة والمس بشخصه من خلال نشر العديد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتعمُّــد الإشارة إليه بادعاءات لا أساس لها من الصحة واستعمال كلمات تحمل أوصافا قدحية و أخرى نابية ..."

وحسب مصـــادر لـ "شوف تيفي" فــ "الشكاية" المرفوعة إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط ، من طرف "مُــوس ماهر" في مواجــهة "عادل الميلودي" تتضمن متابعات جنائية تتعلق بالمس بالحياة الخاصة عن طريق بث و توزيع صور و تركيبات مسجلة وغير حقيقية دون علم صاحبها و وقائع غير حقيقية بقصد التشهير به طبقا للمواد (1-2-3)/448 من القانون، كما تتضمن متابعته بانتهاك الحقوق الشخصية و الإهانة والإساءة والسب والقذف والتشهير والابتزاز... المنصوص عليها في الفصول 607 و 443 و 444 وأخرى رفع القانون الجنائي المغربي العقوبات فيها إلى "الحبس" للمتورطين في ارتكاب مثل هذه الجرائم .

يُـــــشار أنه سبق ونشر "عادل الميلودي" العديد من الفيديوهات بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر تطبيق "البث المباشر" ووصف فيها ابن الشرق وفنان الراي المغربي مُــوس ماهر بـ "القرد" و "المرتشي" و "سارق الكلمات" و "لايستحق كلمة فنان مغربي"، وتوعده في تدوينات كثيرة بالرد وعدم الصمت كلما أتيحت له الفرصة في المنابر الإعلامية أو صفحته الشخصية، وهو الصراع الفني الكبير الذي أصبح حديث متتبعي الفن المغربي الشعبي ، والذي تفجّــر في مهرجان "جوهرة" بالجديدة وتحول إلى حرب كلامية بينهما إلا أن "موس ماهر" اكتفى بالصمت ليرد عليه باللجوء إلى القضاء .

وينتظـــر أن تفتح النيابة العامة بالرباط ملف هــذا الأخير والذي يتضمن شكاية و أقراصا مدمجة وتفريغات لفيديوهات موثقة بالصوت والصورة بعدما تعسّــر الأمر لفتح ذات الملف مرات عديدة في محاكم القنيطرة .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مُوس ماهر المغرب عادل الميلودي

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