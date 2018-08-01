بالفيديو.. زواج لاعب بالمنتخب المغربي لقصار القامة بفتاة جميلة يشعل الفيسبوك ﻿

نشرت صفحة الفريق المغربي لكرة القدم لقصار القامة، يومه الأحد، مقطع فيديو جد رائع، يوثق لزواج لاعب المنتخب ''زهير زكرياء'' بفتاة شابة تدعى ''ليلى'' معروفة بعملها في المجال الجمعوي والتربوي.

''شوف تيفي''

نشرت صفحة الفريق المغربي لكرة القدم لقصار القامة، يومه الأحد، مقطع فيديو جد رائع، يوثق لزواج لاعب المنتخب ''زهير زكرياء'' بفتاة شابة تدعى ''ليلى'' معروفة بعملها في المجال الجمعوي والتربوي.

وتقدمت الصفحة نيابة عن جميع مكونات المنتخب الوطني لقصار القامة بالتهاني والتبريك للاعب المنتخب ''زكرياء زهير''، متمنية له الحياة السعيدة المليئة بالحب والهناء والرفاه والبنين.

وفور وضع الصفحة للفيديو، تناقلته المئات من الصفحات، حيث عبر الجميع عن إعجابهم الكبير بالعروسين، موجهين في الوقت نفسه انتقادات لاذعة لكل من سولت له نفسه الاستهزاء بهما أو إهانتهما بسبب قصر قامتهما.