فاجعة... مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة إثنان آخران في حادثة سير بإقليم ورزازات ﻿

اهتزت الطريق الوطنية الرابطة رقم 9 الرابطة بين مدينة ورزازات ومراكش على وقع حادثة سير خطيرة أودت بحياة ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران بجروح بليغة، وذلك بعد انقلاب سيارة خفيفة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

اهتزت الطريق الوطنية الرابطة رقم 9 الرابطة بين مدينة ورزازات ومراكش على وقع حادثة سير خطيرة أودت بحياة ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران بجروح بليغة، وذلك بعد انقلاب سيارة خفيفة.

وأفادت مصادر خاصة لقناة "شوف تيفي"، أن الحادث وقع على مستوى دوار "أمرزكان"، حينما كانت أسرة مكونة من خمسة أفراد في طريقها لمسقط رأسها بتنغير لقضاء عيد الاضحى مع عائلتها، لتتحول فرحة العيد لكابوس مرعب، بعدما فقد سائق السيارة التي كانوا على متنها السيطرة على مقواد القيادة، لينقلب في منعرج طرقي بالطريق الوطنية رقم 9 ما أسفر عن مصرع ثلاثة أفراد من الركاب، فيما أصيب إثنان آخران بجروح جد بليغة.

هذا، واستنفر الحادث مختلف مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان، وتم نقل الضحايا صوب مستعجلات مستشفى سيدي حساين بورزازات بينما جرى إيداع جثث الضحايا بمستودع الأموات.

ومن جانبها فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث تحت إشراف النيابة العامة.