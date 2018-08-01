 رئيس البعثة الطبية المغربية : لم يتم رصد أي أمراض في صفوف الحجاج المغاربة حتى الآن ﻿
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رئيس البعثة الطبية المغربية : لم يتم رصد أي أمراض في صفوف الحجاج المغاربة حتى الآن

بتاريــخ : 19 غشت 2018 / 22:38 رئيس البعثة الطبية المغربية : لم يتم رصد أي أمراض في صفوف الحجاج المغاربة حتى الآن | مجتمع
رئيس البعثة الطبية المغربية : لم يتم رصد أي أمراض في صفوف الحجاج المغاربة حتى الآن
قال رئيس البعثة الطبية المغربية للحج، عبد الرحيم الشعيبي، إن الوضع الصحي للحجاج المغاربة مطمئن ولم يتم حتى الآن تسجيل أي حالات مرضية مستعصية أو خطيرة.

شوف تيفي

 

قال رئيس البعثة الطبية المغربية للحج، عبد الرحيم الشعيبي، إن الوضع الصحي للحجاج المغاربة مطمئن ولم يتم حتى الآن تسجيل أي حالات مرضية مستعصية أو خطيرة.

وأوضح الشعيبي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء مساء اليوم الأحد أن "الحالات التي تم رصدها حتى الآن تتعلق بحالات إسهال حاد ولكن طبيعية لما يقارب 100 حاج وحاجة وتمت معالجتها بسرعة".

وسجل المسؤول عن الطاقم الطبي المغربي، وفق ذات المصدر، أربع حالات وفاة طبيعية من كبار السن، وحالة ولادة واحدة، وثلاث عمليات جراحية، إضافة إلى إجراء 17 ألف فحص طبي لفائدة أكثر من نصف الحجاج المغاربة، البالغ عددهم حوالي 32 ألف حاج وحاجة.

وأشار إلى أن طاقم البعثة المتكون من 75 إطارا منهم 34 طبيبا يعمل أيضا على مواكبة الحالات الطارئة من خلال مراكزه الصحية (أربع مراكز للبعثة المدنية ومركزين للبعثة العسكرية وسيارتي إسعاف) ويقوم من خلال فريقه المتنقل بجولات على المستشفيات السعودية لمواكبة الحالات التي ترد إليها من الحجاج المغاربة.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت في وقت سابق أن الوضع الصحي للحجاج مطمئن ولا توجد أي أمراض وبائية أو محجرية بين الحجاج، مشيرة إلى أن خطتها لموسم الحج تركز على النواحي الوقائية للحجاج، وتتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميا، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية، مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية.

وقالت إنها اتخذت في هذا الإطار عددا من الإجراءات الإحترازية، ومنها إصدار الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في القادمين لموسم الحج حسب المتغيرات الوبائية العالمية، وتعميمها على جميع الدول التي يفد منها الحجيج، إضافة إلى تفعيل 12 مركزا للمراقبة الصحية في جميع منافذ دخول الحجاج إلى الأراضي المقدسة.



 

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شوف تيفي المغرب رئيس البعثة الطبية المغربية رصد أمراض صفوف الحجاج

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