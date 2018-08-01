برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الشباب ﻿

توصل الملك محمد السادس، اليوم الأحد، ببرقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة عيد الشباب.

شوف تيفي:(و.م.ع)

توصل الملك محمد السادس، اليوم الأحد، ببرقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة عيد الشباب.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين في هذه البرقية، وفق بلاغ لوكالة المغرب العربي للأنباء، باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسم ملك السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب المتمنيات بالصحة والسعادة للملك محمد السادس، ولحكومة وشعب المملكة المغربية باطراد التقدم والازدهار.

وأشاد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في كافة المجالات.