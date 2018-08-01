هام للمغاربة.. هذه هي طريقة حفظ لحوم أضاحي العيد ﻿

قبل ثلاثة أيام من حلول عيد الأضحى، خرج خبراء بتحذيرات مهمة لتجنب عادات وطرق غير صحية يتبعها البعض في حفظ اللحوم، والتي يمكن أن تؤدي إلى إفسادها والتسبب في أمراض خطيرة.

"شوف تيفي"

قبل ثلاثة أيام من حلول عيد الأضحى، خرج خبراء بتحذيرات مهمة لتجنب عادات وطرق غير صحية يتبعها البعض في حفظ اللحوم، والتي يمكن أن تؤدي إلى إفسادها والتسبب في أمراض خطيرة.

وحسب ما كشفت عنه وكالة "سبوتينك" الروسية، يومه الأحد، فقد كشف المراقب الصحي، نواف الجهني، عضو في المجلس السعودي للجودة، وعضو في النادي البيئي بقسم صحة البيئة بجامعة الملك عبد العزيز، عن عدة طرق منشترة لحفظ لحوم الأضاحي والتي تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر، كتب فيها: " "نظرا لقرب عيد الأضحى المبارك وانتشار المسالخ العشوائية والشعبية غير النظامية ينصح بعدم حفظ اللحوم في الأكياس السوداء المخصصة للنفايات لأنها مصنوعة من مواد ملوثة معاد تدويرها من النفايات وذات رائحة كريهة، ويفضل استخدام الأكياس المخصصة لحفظ اللحوم".

وأضافت الوكالة أن الجهني، قال كذلك: "يوجد العديد من مخاطر حفظ الأغذية في أكياس النفايات السوداء لأنها مصنوعة من عبوات زيت التموين "البلاستيك" والتي تصنع من "بولي فينيل الكلورايد" ويتم إعادة تدويرها مع النفايات ويتم أيضاً استخدام مادة "كلورايد الفينيل" عبارة عن مادة سامة تسبب نشاطاً للخلايا السرطانية".