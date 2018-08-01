الحكومة تخفض أسعار بيع 55 دواء ﻿

راجعت الحكومة أسعار بيع 55 دواء، وتضمن قرار وزير الصحة القاضي بمراجعة أسعار البيع للعموم لبعض الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة في المغرب، تخفيض أثمنة أدوية يتجاوز سعرها مليون سنتيم.

شوف تيفي

راجعت الحكومة أسعار بيع 55 دواء، وتضمن قرار وزير الصحة القاضي بمراجعة أسعار البيع للعموم لبعض الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة في المغرب، تخفيض أثمنة أدوية يتجاوز سعرها مليون سنتيم.

وتراوحت نسبة التخفيضات في قائمة أسعار الأدوية، الصادرة ضمن العدد الجديد للجريدة الرسمية، ما بين درهم وأزيد من ألف درهم، حيث اختلفت بين السعر الخاص بالمستشفى وسعر البيع للعموم.

وكانت الحكومة قد خفضت في ماي المنصرم أسعار العديد من الأدوية، وتضمن قرار وزير الصحة القاضي بمراجعة أسعار البيع للعموم لبعض الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة في المغرب تخفيض ثمن 167 دواء.

يذكر أن الحكومة قامت في السابق بمراجعة أسعار حوالي 1200 دواء بشكل ملموس يصل بالنسبة لبعض الأدوية إلى أزيد من 60 في المائة، خاصة منها تلك المصنفة ذات كلفة عالية.

وعرفت لائحة أسماء جميع الأدوية المستعملة في المغرب، وعددها 5000 دواء، بعض التغييرات حيث تم تخفيض أسعار بعضها فيما احتفظت أخرى بنفس السعر.



