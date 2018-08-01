 هذه لائحة المعتقلين الإسلاميين التي تضم 22 سجينا استفادوا من مسطرة العفو بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ﻿
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هذه لائحة المعتقلين الإسلاميين التي تضم 22 سجينا استفادوا من مسطرة العفو بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب

بتاريــخ : 19 غشت 2018 / 20:37 هذه لائحة المعتقلين الإسلاميين التي تضم 22 سجينا استفادوا من مسطرة العفو بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب | بوليتيك
هذه لائحة المعتقلين الإسلاميين التي تضم 22 سجينا استفادوا من مسطرة العفو بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب
بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة 1439 هجرية 2018 ميلادية، تفضل الملك محمد السادس، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف

شوف تيفي

 

بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة 1439 هجرية 2018 ميلادية، تفضل الملك محمد السادس، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 428 شخصا، إلى جانب 22 شخصا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.

وكشفت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، وفق بلاغ توصلت "شوف تيفي" نسخة منه اليوم الاحد، عن "معطيات تفيد أنه استفاد زوال يوم الأحد 19 غشت 2018 عدد من المعتقلين الإسلاميين بمختلف السجون المغربية من مسطرة العفو حيث تم الإفراج على عدد توصلنا إلى حدود الساعة ببعض الأسماء منهم":

 

من السجن المركزي بالقنيطرة

يوسف اوصالح كان محكوما ب 22 سنة

سعيد نداري كان محكوما ب 20 سنة

العربي دقيق كان محكوما ب 20 سنة

عثمان فارس كان محكوما ب 22 سنة

حميد سليم كان محكوما ب 20 سنة

أكرم عاطفي كان محكوما ب 4 سنوات تبقى منها شهرين

محمد الزيتوني كان محكوما ب 8 سنوات تبقى منها سنتين

من سجن رأس الماء 1 بفاس

إدريس رياب كان محكوما ب 15 سنة تبقى منها شهرين

شغنو عبد العالي بليرج كان محكوما ب 20 سنة

ميمون القشيري كام محكوما ب 20 سنة.

من سجن عين السبع عكاشة بالدار البيضاء

ياسين عمي ودي كان محكوما ب 20 سنة

عبد الغني بن الطاوس كان محكوما ب 20 سنة

الحسين بريغش كان محكوما ب 30 سنة

محمد بوشوشن كان محكوما ب 20 سنة

فيما تم تخفيض مدة الحكم من المؤبد إلى 20 سنة لصالح

المحجوب كريمط

عبد الصمد الولد.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب لائحة المعتقلين الإسلاميين سجين مسطرة العفو بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب

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