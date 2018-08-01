العثماني يعد بإطلاق السياسات الاجتماعية في 2019 ﻿

عقب تقديم المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية 2019، كتب العثماني عبر صفحته في موقع تويتر مرتين، ليؤكد أن سنة 2019، ستعرف تصحيح الاختلالات المسجلة في بعض المجالات الاجتماعية، خاصة في برنامج

شوف تيفي

عقب تقديم المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية 2019، كتب العثماني عبر صفحته في موقع تويتر مرتين، ليؤكد أن سنة 2019، ستعرف تصحيح الاختلالات المسجلة في بعض المجالات الاجتماعية، خاصة في برنامج المساعدة الطبية "راميد".

وكتب العثماني على صفحتيه بموقعي تويتر وفيسبوك، اليوم الأحد، وفق ما أوردته يومية الأحداث المغربية الصادرة غدا الاثنين، "انطلاقا من سنة 2019، سنبدأ في تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج المساعدة الطبية "راميد"، مع اعادة النظر بشكل جدري في المنظومة الوطنية للصحة عبر تفعيل المخطط الوطني للصحة في افق سنة 2025، والشروع في تنفيذ برنامج التغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء".

وبعد خمس دقائق من التدوينة الأولى، تضيف اليومية، عاد العثماني ليؤكد من جديد إن مشروع ميزانية 2019 سيهتم أكثر بالسياسات الاجتماعية، وقال :" إيمانا منا بأهمية تحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنين، سنولي في مشروع قانون 2019 أهمية خاصة للسياسات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل، وبرامج الحماية الاجتماعية، كما سنحرص على الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية".