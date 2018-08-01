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عاجل.. مخدر النفاخة الخطير يرسل فتاة إلى المستعجلات بمراكش

بتاريــخ : 19 غشت 2018 / 19:40 عاجل.. مخدر النفاخة الخطير يرسل فتاة إلى المستعجلات بمراكش | حوادث و حقوق
عاجل.. مخدر النفاخة الخطير يرسل فتاة إلى المستعجلات بمراكش
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمدينة مراكش، استقبلت يومه الأحد، فتاة في عقدها الثاني، في حالة غيبوبة، نتيجة استخدامها لمخدر ''النفاخة'' الخطير، داخل إحدى المقاهي المعروفة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمدينة مراكش، استقبلت يومه الأحد، فتاة في عقدها الثاني، في حالة غيبوبة، نتيجة استخدامها لمخدر "النفاخة" الخطير، داخل إحدى المقاهي المعروفة بـ "أفتر".

وأوضح المصدر ذاته أن الشابة وخلال تواجدها بمقهى بشارع منصور الذهبي، أخذت جرعة زائدة من مخدر "النفاخة" إلى جانب قرص مهلوس "الإكستازي"، ما تسبب في إصابتها بغيبوبة تم على إثرها نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأكد ذات المصدر أن العديد من المقاهي وبالرغم من الحملات الأمنية التي عرفتها مدينة مراكش، فإنها ما تزال تعرف بعض التجاوزات من بينها تقديم مخدر النفاخة الخطير.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مستعجلات مراكش المقاهي الحملات الأمنية

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