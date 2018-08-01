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لهــــذه الأســباب تدعــم قطـــر إخوان تــركيا

بتاريــخ : 19 غشت 2018 / 19:11 لهــــذه الأســباب تدعــم قطـــر إخوان تــركيا | دولي
لهــــذه الأســباب تدعــم قطـــر إخوان تــركيا
لماذا لم يستثمر في المغرب ولو مليار دولار رغم الأزمة و تضامن المملكة الكبير و تضحيتها مع قــطر؟ هذا السؤال الواضح طرحه متتبعون بعد إعلان أمير قطر دعم بلاده لتركيا في أزمتها مع أمريكا باستثمارات

شـــوف تيفي:م غ

 

لماذا لم يستثمر في المغرب ولو مليار دولار رغم الأزمة و تضامن المملكة الكبير و تضحيتها مع قــطر؟ هذا السؤال الواضح طرحه متتبعون بعد إعلان أمير قطر دعم بلاده لتركيا في أزمتها مع أمريكا باستثمارات قدرت ب15 مليار دولار.

دعم يؤكد بشكل جلي دعم الدوحــة للإخوان،حيث وقع مصرف قطر المركزي و البنك المركزي التركي، بحر هذا الأسبوع في الدوحة، اتفاقية حول مبادلة العملات بهدف تعزيز وتطوير التعاون بين المؤسستين، وتيسير حركة السيولة المرتبطة بالاستثمارات في الاتجاهين.

هذه الاتفاقية، التي وقعها محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، ونظيره التركي، مرات شتينكيا، تروم إنشاء خط ثنائي الاتجاه لمبادلة العملة، بغرض "تسهيل وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين عن طريق توفير السيولة اللازمة للاستقرار المالي".

كما تأتي استكمالا لتعهد الدوحة بدعم الاقتصاد التركي عن طريق ضخ 15 مليار دولار كاستثمارات مباشرة.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لم يقف عند هذا الحد بل تعهد، خلال زيارة عمل قام بها لأنقرة، بضخ 15 مليار دولار كاستثمارات مباشرة، مساهمة من الدوحة في دعم الاقتصاد التركي الذي يشهد حالة انهيار لقيمة العملة الوطنية، بتزامن مع أزمة دبلوماسية أمريكية تركية تم فيها تبادل عقوبات جمركية بين الجانبين.

و معلوم أن قطر تعد "أكبر رقم على قائمة الاستثمار الخارجي في الاقتصاد التركي، بمستوى يربو على 20 مليار دولار"، في وقت تطمح فيه قطر إلى أن تكون تركيا "بوابتها ليس في تصدير الغاز الطبيعي إليها فحسب، وإنما في إعادة تصديره إلى أوروبا".



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