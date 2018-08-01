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حركة ''مالي'' تحتج على سحب دواء تستعمله النساء للإجهاض السري

بتاريــخ : 19 غشت 2018 / 18:47 حركة مالي تحتج على سحب دواء تستعمله النساء للإجهاض السري | مجتمع
حركة ''مالي'' تحتج على سحب دواء تستعمله النساء للإجهاض السري
احتجت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية المعروفة بحركة ''مالي''، على قرار وزارة الصحة القاضي بتوقيف بيع عقار ''أرتوتيك'' (Artotec) الذي يستخدم في عمليات الإجهاض السري.

شوف تيفي :

احتجت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية المعروفة بحركة ''مالي''، على قرار وزارة الصحة القاضي بتوقيف بيع عقار ''أرتوتيك'' (Artotec) الذي يستخدم في عمليات الإجهاض السري.

وصرحت ''مالي'' في بيان لها مساء أمس السبت، '' إنه بعد سحب الدواء من الأسواق، قد تصبح النساء الراغبات في الإجهاض مجبرات على التوجه نحو طرق أخرى لوقف الحمل غير المرغوب فيه، ومنها الطرق الجراحية، التي لا تخلو من الأخطار عندما تمارس خارج القانون، ويتم تنفيذها من طرف أطر صحية غير مهنية، أو في أماكن غير مهيأة لإجراء عمليات طبية من هذا النوع''.

وأكدت ''مالي''، في ذات البيان ، على أن قرار سحب هذا الدواء من الأسواق يعرض حياة الآلاف من النساء في المغرب للخطر ، مضيفة أن النساء المنحدرات من وسط اقتصادي هش ''هن الأكثر تضررًا من قرار منع هذا الدواء، وسيجدن أنفسهن مجبرات على التوجه إلى طرق إجهاض من العصر الوسيط''.

وقرّرت وزارة الصحة المغربية تعليق بيع دواء Artotec الخاص بمعالجة مرضى الروماتيزم، بعدما تبين لمصالحها أنه أصبح يتم استعماله في الإجهاض السري، حيث قامت وزارة الصحة بمراسلة مجموعة من الصيدليات بغرض سحب جميع الكميات الخاصة بهذا الدواء الذي يتم تصنيعه من طرف مختبر ''بفايزر''.

ويستخدم هذا العقار المضاد للالتهاب كدواء لمرض ''الروماتيزم''، غير أن تسببه في انقباضات بالرحم جعل منه دواءً يستعمل كذلك للإجهاض في الأشهر الأولى من الحمل.

وبات من الوارد جدا أن يتم فرض الوصفة الطبية لاقتنائه أو حصر استعماله في المستشفيات.

 

 

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شوف تيفي المغرب حركة مالي سحب دواء النساء الإجهاض السري

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