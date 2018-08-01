تقرير.. حوالي ملياري شخص يرزحون تحت وطأة الفقر ﻿

كشف تقرير دولي صدر أمس السبت، عن وجود نحو ملياري شخص في العالم يرزحون تحت وطأة الفقر و753 مليونا يعيشون في فقر مدقع، وذلك نتيجة المجاعة والجفاف والصراعات والكوارث الطبيعية وأسباب أخرى.

شوف تيفي

كشف تقرير دولي صدر أمس السبت، عن وجود نحو ملياري شخص في العالم يرزحون تحت وطأة الفقر و753 مليونا يعيشون في فقر مدقع، وذلك نتيجة المجاعة والجفاف والصراعات والكوارث الطبيعية وأسباب أخرى.

وأعد التقرير منظمة مبادرات التنمية الإنمائية الدولية المستقلة، والتي تتخذ من لندن مقرا لها، ونشرته يوم أمس، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يحل اليوم الأحد.

وأوضح التقرير أن نحو ملياري شخص يعيشون بدخل لا يتجاوز 3.2 دولارات يوميا، فيما لا يتجاوز دخل من يقبعون في الفقر المدقع 1.9 دولار يوميا.

وقدرت المنظمة عدد المحتاجين إلى مساعدات دولية بأزيد من 201 مليون شخص، يعيشون في 134 بلدا، من بينها اليمن وسوريا والعراق وجنوب السودان والصومال ولبنان والأردن والسودان وفلسطين وأفغانستان.

وأشار التقرير أن عدد النازحين في العالم بلغ خلال العام الماضي، بسبب النزاعات والعنف والاضطهاد نحو 68.5 مليون شخص، أي بزيادة تقدر بنحو 4.5 بالمائة مقارنة بـ 2016.





