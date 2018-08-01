 تقرير.. حوالي ملياري شخص يرزحون تحت وطأة الفقر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تقرير.. حوالي ملياري شخص يرزحون تحت وطأة الفقر | مجتمع

تقرير.. حوالي ملياري شخص يرزحون تحت وطأة الفقر

فيديو جد رائع..مغربية شرات 140 أضحية ووزعاتها على الفقراء والمعوزين | مجتمع

فيديو جد رائع..مغربية شرات 140 أضحية ووزعاتها على الفقراء والمعوزين

المنصوري.. ظروف الحجاج المغاربة في الديار المقدسة تمر في أجواء إيجابية | مجتمع

المنصوري.. ظروف الحجاج المغاربة في الديار المقدسة تمر في أجواء ''إيجابية''

قطر تتهم السعودية بمنع مواطنيها من الحج | دولي

قطر تتهم السعودية بمنع مواطنيها من الحج

مسؤولون كبار في الجزائر متورطون مع عصابات البوليساريو في الترويج الدولي للمخدرات وتحويل الصحراء المغربية لـنقطة سوداء | بوليتيك

مسؤولون كبار في الجزائر متورطون مع عصابات البوليساريو في الترويج الدولي للمخدرات وتحويل الصحراء

الجزائر وموريتانيا تفتحان أول معبر حدود | دولي

الجزائر وموريتانيا تفتحان أول معبر حدود

رجال الحموشي يطيحون بـ مالي متلبس بمحاولة تهريب الحشيش بمطار البيضاء | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يطيحون بـ ''مالي'' متلبس بمحاولة تهريب الحشيش بمطار البيضاء

هام للبيضاويين.. هذه هي الإجراءات المتخذة ليوم عيد الأضحى وهذا ما سيقع | مجتمع

هام للبيضاويين.. هذه هي الإجراءات المتخذة ليوم عيد الأضحى وهذا ما سيقع

حملة أمنية على مروجي المخدرات والكحول فكازا قبل عيد الأضحى | مجتمع

حملة أمنية على مروجي المخدرات والكحول فكازا قبل عيد الأضحى

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

تقرير.. حوالي ملياري شخص يرزحون تحت وطأة الفقر

بتاريــخ : 19 غشت 2018 / 18:17 تقرير.. حوالي ملياري شخص يرزحون تحت وطأة الفقر | مجتمع
تقرير.. حوالي ملياري شخص يرزحون تحت وطأة الفقر
كشف تقرير دولي صدر أمس السبت، عن وجود نحو ملياري شخص في العالم يرزحون تحت وطأة الفقر و753 مليونا يعيشون في فقر مدقع، وذلك نتيجة المجاعة والجفاف والصراعات والكوارث الطبيعية وأسباب أخرى.

شوف تيفي

كشف تقرير دولي صدر أمس السبت، عن وجود نحو ملياري شخص في العالم يرزحون تحت وطأة الفقر و753 مليونا يعيشون في فقر مدقع، وذلك نتيجة المجاعة والجفاف والصراعات والكوارث الطبيعية وأسباب أخرى.

وأعد التقرير منظمة مبادرات التنمية الإنمائية الدولية المستقلة، والتي تتخذ من لندن مقرا لها، ونشرته يوم أمس، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يحل اليوم الأحد.

وأوضح التقرير أن نحو ملياري شخص يعيشون بدخل لا يتجاوز 3.2 دولارات يوميا، فيما لا يتجاوز دخل من يقبعون في الفقر المدقع 1.9 دولار يوميا.

وقدرت المنظمة عدد المحتاجين إلى مساعدات دولية بأزيد من 201 مليون شخص، يعيشون في 134 بلدا، من بينها اليمن وسوريا والعراق وجنوب السودان والصومال ولبنان والأردن والسودان وفلسطين وأفغانستان.

وأشار التقرير أن عدد النازحين في العالم بلغ خلال العام الماضي، بسبب النزاعات والعنف والاضطهاد نحو 68.5 مليون شخص، أي بزيادة تقدر بنحو 4.5 بالمائة مقارنة بـ 2016.



 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوفي تيفي المغر تقرير حوالي مليار شخص تحت وطأة الفقر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو جد رائع..مغربية شرات 140 أضحية ووزعاتها على الفقراء والمعوزين | مجتمع

فيديو جد رائع..مغربية شرات 140 أضحية ووزعاتها على الفقراء والمعوزين

المنصوري.. ظروف الحجاج المغاربة في الديار المقدسة تمر في أجواء إيجابية | مجتمع

المنصوري.. ظروف الحجاج المغاربة في الديار المقدسة تمر في أجواء ''إيجابية''

هام للبيضاويين.. هذه هي الإجراءات المتخذة ليوم عيد الأضحى وهذا ما سيقع | مجتمع

هام للبيضاويين.. هذه هي الإجراءات المتخذة ليوم عيد الأضحى وهذا ما سيقع

حملة أمنية على مروجي المخدرات والكحول فكازا قبل عيد الأضحى | مجتمع

حملة أمنية على مروجي المخدرات والكحول فكازا قبل عيد الأضحى

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أجواء غير عادية بمحطة ولاد زيان قبل العيد و المسافرين كيتشكاو من غلاء التذاكر | خارج البلاطو
منذ 7 دقائق

أجواء غير عادية بمحطة ولاد زيان قبل العيد و المسافرين كيتشكاو من غلاء التذاكر

أرملة تناشد أصحاب القلوب الرحيمة لمساعدتها على اقتناء أضحية العيد | حالة خاصة

أرملة تناشد أصحاب القلوب الرحيمة لمساعدتها على اقتناء أضحية العيد

بالفيديو..متحول جنسيا لفتاة طالع ليه الدم: عندي مشكل في الحصول على الوثائق | قنوات أخرى

بالفيديو..متحول جنسيا لفتاة طالع ليه الدم: ''عندي مشكل في الحصول على الوثائق''

بالفيديو..بحضور مشاهير الرياضة المغربية: تكريم الجوهرة الكروية الراحل الهزاز بمدينة فاس | خارج البلاطو

بالفيديو..بحضور مشاهير الرياضة المغربية: تكريم الجوهرة الكروية الراحل الهزاز بمدينة فاس

﻿

آخر المستجدات

تقرير.. حوالي ملياري شخص يرزحون تحت وطأة الفقر | مجتمع
منذ 18 دقيقة

تقرير.. حوالي ملياري شخص يرزحون تحت وطأة الفقر

فيديو جد رائع..مغربية شرات 140 أضحية ووزعاتها على الفقراء والمعوزين | مجتمع

فيديو جد رائع..مغربية شرات 140 أضحية ووزعاتها على الفقراء والمعوزين

المنصوري.. ظروف الحجاج المغاربة في الديار المقدسة تمر في أجواء إيجابية | مجتمع

المنصوري.. ظروف الحجاج المغاربة في الديار المقدسة تمر في أجواء ''إيجابية''

قطر تتهم السعودية بمنع مواطنيها من الحج | دولي

قطر تتهم السعودية بمنع مواطنيها من الحج

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.