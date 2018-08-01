 قطر تتهم السعودية بمنع مواطنيها من الحج ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تقرير.. حوالي ملياري شخص يرزحون تحت وطأة الفقر | مجتمع

تقرير.. حوالي ملياري شخص يرزحون تحت وطأة الفقر

فيديو جد رائع..مغربية شرات 140 أضحية ووزعاتها على الفقراء والمعوزين | مجتمع

فيديو جد رائع..مغربية شرات 140 أضحية ووزعاتها على الفقراء والمعوزين

المنصوري.. ظروف الحجاج المغاربة في الديار المقدسة تمر في أجواء إيجابية | مجتمع

المنصوري.. ظروف الحجاج المغاربة في الديار المقدسة تمر في أجواء ''إيجابية''

قطر تتهم السعودية بمنع مواطنيها من الحج | دولي

قطر تتهم السعودية بمنع مواطنيها من الحج

مسؤولون كبار في الجزائر متورطون مع عصابات البوليساريو في الترويج الدولي للمخدرات وتحويل الصحراء المغربية لـنقطة سوداء | بوليتيك

مسؤولون كبار في الجزائر متورطون مع عصابات البوليساريو في الترويج الدولي للمخدرات وتحويل الصحراء

الجزائر وموريتانيا تفتحان أول معبر حدود | دولي

الجزائر وموريتانيا تفتحان أول معبر حدود

رجال الحموشي يطيحون بـ مالي متلبس بمحاولة تهريب الحشيش بمطار البيضاء | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يطيحون بـ ''مالي'' متلبس بمحاولة تهريب الحشيش بمطار البيضاء

هام للبيضاويين.. هذه هي الإجراءات المتخذة ليوم عيد الأضحى وهذا ما سيقع | مجتمع

هام للبيضاويين.. هذه هي الإجراءات المتخذة ليوم عيد الأضحى وهذا ما سيقع

حملة أمنية على مروجي المخدرات والكحول فكازا قبل عيد الأضحى | مجتمع

حملة أمنية على مروجي المخدرات والكحول فكازا قبل عيد الأضحى

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

قطر تتهم السعودية بمنع مواطنيها من الحج

بتاريــخ : 19 غشت 2018 / 17:06 قطر تتهم السعودية بمنع مواطنيها من الحج | دولي
قطر تتهم السعودية بمنع مواطنيها من الحج
أكدت قطر اليوم الأحد أن مواطنيها لم يتمكنوا من المشاركة في أداء فريضة الحج هذا العام، وذلك على خلفية النزاع الدبلوماسي بين الدوحة والرياض.

شوف تيفي وكالات

 

أكدت قطر اليوم الأحد أن مواطنيها لم يتمكنوا من المشاركة في أداء فريضة الحج هذا العام، وذلك على خلفية النزاع الدبلوماسي بين الدوحة والرياض.

وقال مسؤول حكومي قطري اليوم لوكالة " فرانس بريس " : "لا توجد فرصة هذا العام للمواطنين القطريين والمقيمين للسفر إلى الحج"، مضيفا أن "تسجيل الحجاج من دولة قطر لا يزال متوقفا، ولا يمكن منح تأشيرات لسكان قطر بسبب عدم وجود بعثات دبلوماسية" بين البلدين.

لكن السلطات السعودية أعلنت ترحيبها بالحجاج القطريين، ونفت الأسبوع الماضي أنها تمنعهم من السفر إلى المواقع المقدسة، مؤكدة أن هناك استثناء بمناسبة الحج، بموجب نظام تحديد الحصص الذي وضعته المملكة، ما يمكن نحو 1200 مواطن قطري من المشاركة في مناسك الحج .

ويشتكي العديد من القطريين من أن التسجيل عبر موقع وزراة الحج والعمرة السعودية بدا مستحيلا.

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب السعودية قطر الحج الدوحة الرياض وكالات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الجزائر وموريتانيا تفتحان أول معبر حدود | دولي

الجزائر وموريتانيا تفتحان أول معبر حدود

أكثر من مليوني مسلم يبدأون مناسك الحج في مكة المكرمة | دولي

أكثر من مليوني مسلم يبدأون مناسك الحج في مكة المكرمة

بريطانيا تسعى لتسريع وتيرة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي | دولي

بريطانيا تسعى لتسريع وتيرة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

مُـــــثير .. ترامــب يُـــوقّف دعــم سوريا و يُعلن أن السعودية ستتكلف | دولي

مُـــــثير .. ترامــب يُـــوقّف دعــم سوريا و يُعلن أن السعودية ستتكلف

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أجواء غير عادية بمحطة ولاد زيان قبل العيد و المسافرين كيتشكاو من غلاء التذاكر | خارج البلاطو
منذ 10 دقائق

أجواء غير عادية بمحطة ولاد زيان قبل العيد و المسافرين كيتشكاو من غلاء التذاكر

أرملة تناشد أصحاب القلوب الرحيمة لمساعدتها على اقتناء أضحية العيد | حالة خاصة

أرملة تناشد أصحاب القلوب الرحيمة لمساعدتها على اقتناء أضحية العيد

بالفيديو..متحول جنسيا لفتاة طالع ليه الدم: عندي مشكل في الحصول على الوثائق | قنوات أخرى

بالفيديو..متحول جنسيا لفتاة طالع ليه الدم: ''عندي مشكل في الحصول على الوثائق''

بالفيديو..بحضور مشاهير الرياضة المغربية: تكريم الجوهرة الكروية الراحل الهزاز بمدينة فاس | خارج البلاطو

بالفيديو..بحضور مشاهير الرياضة المغربية: تكريم الجوهرة الكروية الراحل الهزاز بمدينة فاس

﻿

آخر المستجدات

تقرير.. حوالي ملياري شخص يرزحون تحت وطأة الفقر | مجتمع
منذ 21 دقيقة

تقرير.. حوالي ملياري شخص يرزحون تحت وطأة الفقر

فيديو جد رائع..مغربية شرات 140 أضحية ووزعاتها على الفقراء والمعوزين | مجتمع

فيديو جد رائع..مغربية شرات 140 أضحية ووزعاتها على الفقراء والمعوزين

المنصوري.. ظروف الحجاج المغاربة في الديار المقدسة تمر في أجواء إيجابية | مجتمع

المنصوري.. ظروف الحجاج المغاربة في الديار المقدسة تمر في أجواء ''إيجابية''

قطر تتهم السعودية بمنع مواطنيها من الحج | دولي

قطر تتهم السعودية بمنع مواطنيها من الحج

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.