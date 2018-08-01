قطر تتهم السعودية بمنع مواطنيها من الحج ﻿

أكدت قطر اليوم الأحد أن مواطنيها لم يتمكنوا من المشاركة في أداء فريضة الحج هذا العام، وذلك على خلفية النزاع الدبلوماسي بين الدوحة والرياض.

شوف تيفي وكالات

أكدت قطر اليوم الأحد أن مواطنيها لم يتمكنوا من المشاركة في أداء فريضة الحج هذا العام، وذلك على خلفية النزاع الدبلوماسي بين الدوحة والرياض.

وقال مسؤول حكومي قطري اليوم لوكالة " فرانس بريس " : "لا توجد فرصة هذا العام للمواطنين القطريين والمقيمين للسفر إلى الحج"، مضيفا أن "تسجيل الحجاج من دولة قطر لا يزال متوقفا، ولا يمكن منح تأشيرات لسكان قطر بسبب عدم وجود بعثات دبلوماسية" بين البلدين.

لكن السلطات السعودية أعلنت ترحيبها بالحجاج القطريين، ونفت الأسبوع الماضي أنها تمنعهم من السفر إلى المواقع المقدسة، مؤكدة أن هناك استثناء بمناسبة الحج، بموجب نظام تحديد الحصص الذي وضعته المملكة، ما يمكن نحو 1200 مواطن قطري من المشاركة في مناسك الحج .

ويشتكي العديد من القطريين من أن التسجيل عبر موقع وزراة الحج والعمرة السعودية بدا مستحيلا.