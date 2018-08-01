مسؤولون كبار في الجزائر متورطون مع عصابات البوليساريو في الترويج الدولي للمخدرات وتحويل الصحراء المغربية لـ''نقطة سوداء'' ﻿

حذر النـاشط الصحراوي الانفصالي ''محمود زيدان'' من الأطماع التي تغذي عصابات البوليساريو للسيطرة على عمليات تهريب المخدرات بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، سعيا منها إلى إغراق المنطقة في الفوضى والاتجار

شوف تيفي: م.قاسيمي



حذر النـاشط الصحراوي الانفصالي "محمود زيدان" من الأطماع التي تغذي عصابات البوليساريو للسيطرة على عمليات تهريب المخدرات بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، سعيا منها إلى إغراق المنطقة في الفوضى والاتجار الدولي في المخدرات وتحويلها إلى نقطة سوداء على الصعيد الدولي بمساعدة مسؤولين وقادة جزائريين .

واعتبر النـاشط الصحراوي الانفصالي في فيديو منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن المخيمات تحولت إلى نقطة عبور رئيسية للمخدرات باتجاه النيجر وتشاد وبلدان أخرى ويتم تنظيم عمليات تهريب المخدرات من قبل عصابات مسلحة خطيرة جدا وتحت رعاية جهاديين في تطور غير مسبوق يقود المنطقة نحو المجهول...

وكشف ذات المتحدث عبـر "بث مباشر" مدته "50 دقيقة" تفاعل من خلاله مع رواد ونشطاء فيسبوك، أن هناك صلة للعناصر الانفصالية بتندوف بهذه العصابات و استفادتها من عائدات ضخمة تذرها تجارة الهيرويين و نشاط التهريب و الهجرة السرية بمنطقة الساحل الإفريقي والاتجار في "السلاح" أيضــا .

وتســاءل نفس المتحدث عن الصحراويين المحسوبين على النظام الجزائري والذين لهم علاقة بشبكات دولية ولا يلقى القبض عليهم متهما النظام الجزائري بالدرجة الأولــى ، وجبهة البوليساريو التي تسعى بذلك إلى تنويع مختلف أنشطتها في التهريب عبر الدخول في التجارة الجد مربحة للمخدرات للضغط سياسيا واقتصايا بالمناطق الصحراوية.

وزاد النـاشط الصحراوي الانفصالي خلال ذات "الفيديو" بالقول : "كارثة السلطة الأمنية تتفرج فاللي يروج المخدرات وعندهم من يحميهم... فالمخيمات تحولت إلى أوكار للجرائم العالمية والنقاط السوداء دوليا ..."، مشيرا إلى التحالف السري الجاري بين عناصر من البوليساريو والتنظيم الإرهابي للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتورطهم في الاتجار بالمخدرات، بمساعدة النظام الجزائري وحماية مسؤولين كبار من عسكريين وسياسيين وأمنيين .

يُشـــار أن عددا من الخبراء كشفوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، الارتباط القائم بين عناصر البوليساريو وشبكات التطرف وتهريب المخدرات التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء، محذرين من مخاطر زعزعة الاستقرار الإقليمي ومن إطالة أمد النزاع حول الصحراء.