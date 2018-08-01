الجزائر وموريتانيا تفتحان أول معبر حدود ﻿

فتحت الجزائر وموريتانيا اليوم الأحد، أول معبر على الحدود بينهما منذ استقلالهما، يهدف إلى ''بعث حركية اقتصادية وتجارية جديدة'' بين البلدين الجارين.

شوف تيفي و.م.ع

فتحت الجزائر وموريتانيا اليوم الأحد، أول معبر على الحدود بينهما منذ استقلالهما، يهدف إلى ''بعث حركية اقتصادية وتجارية جديدة'' بين البلدين الجارين.

وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد وقع وزيرا داخلية البلدين بالعاصمة نواكشوط في نونبر 2017، اتفاقا يقضي بفتح أول نقطة عبور على الحدود بينهما منذ استقلالهما عن الاستعمار الفرنسي موريتانيا في 1960 والجزائر في 1962.

ويناهز طول الحدود الجزائرية الموريتانية 460 كلم، هي الأقصر لكل من البلدين الشاسعين، إذ سبق وأعلنت الحكومة الموريتانية هذه المنطقة الصحراوية، منطقة عسكرية مغلقة أمام الأفراد، باعتبارها ملاذا لعمليات التهريب وتحركات جماعات مسلحة.