رجال الحموشي يطيحون بـ ''مالي'' متلبس بمحاولة تهريب الحشيش بمطار البيضاء ﻿

تمكنت مصالح الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس السبت 18 غشت الجاري، من توقيف مواطن مالي، يبلغ من العمر 24 سنة، متلبسا بمحاولة تهريب المخدرات على الصعيد الدولي.

''شوف تيفي''

تمكنت مصالح الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس السبت 18 غشت الجاري، من توقيف مواطن مالي، يبلغ من العمر 24 سنة، متلبسا بمحاولة تهريب المخدرات على الصعيد الدولي.

وحسب مصدر أمني فإن المعني بالأمر كان على متن رحلة جوية متجهة نحو مطار باماكو، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أجريت على حقائبه عن حجز 8 كيلوغرامات من مخدر الشيرا.

وأكد المصدر ذاته عرض المشتبه به على المصلحة الطبية بالمطار من أجل التحقق مما إذا كان قد ابتلع كمية أخرى من المخدرات، إلا أن البحث لم يسفر عن أي شيء يذكر.

وذكر ذات المصدر بأن الموقوف تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، لغاية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.