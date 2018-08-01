هام للبيضاويين.. هذه هي الإجراءات المتخذة ليوم عيد الأضحى وهذا ما سيقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مختلف مقاطعات مدينة الدار الببيضاء، وضعت برنامج عمل خاص باليوم الأول والثاني لعيد الأضحى، والمتمثل في اتخاذ التدابير اللازمة لمواكبة عمل شركات النظافة من أجل تسهيل

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مختلف مقاطعات مدينة الدار الببيضاء، وضعت برنامج عمل خاص باليوم الأول والثاني لعيد الأضحى، والمتمثل في اتخاذ التدابير اللازمة لمواكبة عمل شركات النظافة من أجل تسهيل عملية تنظيف المدينة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مقاطعات العاصمة الاقتصادية، قررت قبل العيد إعداد ومعالجة نقط تجميع النفايات، وغسل الحاويات والأماكن المحيطة بها، وغسل الساحات والشوارع التي ستجرى بها صلاة العيد، مبرزا أنها قررت يوم العيد إعطاء انطلاق عملية جمع النفايات ابتداء من الساعة الثانية زوالا، والرفع من عدد الفرق المشتغلة وزيادة عدد مرات تجميع النفايات، وزيادة الآليات لتسريع وثيرة القضاء على النفايات، واعتماد بعض الأماكن كمنطقة سوق اللباطة بشارع بوشعيب الدكالي لوضع الجلود، بالإضافة إلى تخصيص شاحنات للتدخل قصد إخماد ألسنة النيران التي قد تندلع بالحاويات نتيجة رمي جمرات ومخلفات ''شي الرؤوس''.

وأكد ذات المصدر أن ثاني يوم من عيد الأضحى، سيعرف التنظيف النهائي لنقط تجميع النفايات، وغسل الحاويات ومحيطها، ورش الكلور والأدوية والمبيدات، مبرزا بأنه ولتسهيل عملية التنظيف على البيضاويين وضع النفايات في أكياس مغلقة بإحكام، ورميها في الحاويات، وترقب مرور شاحنات جمع الأزبال ابتداء من الساعة الثانية زوالا، وتجنب وضع بقايا ''الجمر'' بالحاويات لتفادي احتراقها.