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حملة أمنية على مروجي المخدرات والكحول فكازا قبل عيد الأضحى

بتاريــخ : 19 غشت 2018 / 15:32 حملة أمنية على مروجي المخدرات والكحول فكازا قبل عيد الأضحى | مجتمع
حملة أمنية على مروجي المخدرات والكحول فكازا قبل عيد الأضحى
عملت مصالح الأمن بمنطقة مولاي رشيد، يوم أمس السبت 18 غشت 2018، في إطار العمليات الأمنية الرامية لمحاربة كل الظواهر الإجرامية، خصوصا منها تلك المتعلقة بترويج المخدرات والمشروبات الكحولية، على القيام

''شوف تيفي''

عملت مصالح الأمن بمنطقة مولاي رشيد، يوم أمس السبت 18 غشت 2018، في إطار العمليات الأمنية الرامية لمحاربة كل الظواهر الإجرامية، خصوصا منها تلك المتعلقة بترويج المخدرات والمشروبات الكحولية، على القيام بحملة أمنية واسعة النطاق من أجل محاربة ظاهرة ترويج المشروبات الكحولية المهربة .

وحسب ما توصلت به ''سوف تيفي'' من مصدر أمني فقد أسفرت العملية الأولى عن مداهمة مسكن مبحوث عنه بحي مولاي رشيد، مما مكن من حجز 3123 قنينة من المشروبات الكحولية المعدة للترويج، فيما أسفرت عمليات مماثلة دائما بمنطقة حي مولاي رشيد عن حجز 55 قنينة أخرى من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع ، فضلا عن حجز 25 غراما من الشيرا و15 قرصا طبيا مهلوسا.

وأكد المصدر ذاته أن هذه العمليات التي تندرج في سياق محاربة ترويج الخمور تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، أسفرت أيضا عن حجز مجموعة من الأجهزة والمعدات التي كان يستعين بها مروجو المشروبات الكحولية في عملية ترويجها.

وأشار ذات المصدر إلى أن هاتين العمليتين أسفرتا أيضا عن حجز ثلاثة كلاب شرسة تمت إحالتها على المصالح البيطرية المختصة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي العمليات الأمنية مصالح الأمن الدار البيضاء

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