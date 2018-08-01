أضاحي العيد ببعض الأقاليم الجنوبية لا تحمل ترقيما ﻿

تفاجأت ساكنة بعض الأقاليم الجنوبية بعدم ترقيم أضاحي العيد ''الأغنام والماعز''، وهو ما قد يجعلهم مهددين بالسقوط ضحية تعفن هذه الأضاحي، كما وقع خلال السنتين الماضيتين، حيث اضطر العديد من المواطنين

''شوف تيفي''

تفاجأت ساكنة بعض الأقاليم الجنوبية بعدم ترقيم أضاحي العيد ''الأغنام والماعز''، وهو ما قد يجعلهم مهددين بالسقوط ضحية تعفن هذه الأضاحي، كما وقع خلال السنتين الماضيتين، حيث اضطر العديد من المواطنين إلى رمي أضاحي العيد التي لم يحترم مربوها المعايير المعمول بها في مجال تغذية المواشي.

وعلاقة بالموضوع، قال إبراهيم أفروخ فاعل جمعوي لـ ''شوف تيفي'': '' هذه الرؤوس من المحتمل أن تؤدي إلى ظهور اللحوم الزرقاء وبالتالي تشكل خطرا حقيقيا على صحة مقتنيها وتضرب في العمق مجهودات الدولة، مضيفا: '' على السلطات المحلية التحرك لمنع بيع هذه الاغنام غير المرقمة ''.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري، قامت خلال الأشهر الأخيرة بمجهودات كبيرة بتسنيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية، من أجل ترقيم أضاحي العيد، وذلك لحماية المواطنين من السقوط ضحية بعض مربي المواشي الذين يعتمدون على أعلاف خطيرة، تتسبب في تعفن اللحوم.