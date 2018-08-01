الملك يوجه غدا الاثنين خطابا بمناسبة ثورة الملك والشعب ﻿

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيوجه خطابا إلى الشعب المغربي مساء يوم غد الاثنين، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب.

شوف تيفي و.م.ع

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيوجه خطابا إلى الشعب المغربي مساء يوم غد الاثنين، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب.

وحسب ما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الأحد، فقد أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، سيوجه لملك محمد السادس خطابا إلى الشعب المغربي.

وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة في الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الاثنين 08 ذي الحجة 1439ه الموافق 20 غشت 2018 م.''