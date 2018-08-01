 البرلماني ''عزيزاللبّار'' يقطـعُ عادة توزيع ''خروف العيد'' ويصــدُم أنصاره بفاس ﻿
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البرلماني ''عزيزاللبّار'' يقطـعُ عادة توزيع ''خروف العيد'' ويصــدُم أنصاره بفاس

بتاريــخ : 19 غشت 2018 / 15:22 البرلماني عزيزاللبّار يقطـعُ عادة توزيع خروف العيد ويصــدُم أنصاره بفاس | بوليتيك
البرلماني ''عزيزاللبّار'' يقطـعُ عادة توزيع ''خروف العيد'' ويصــدُم أنصاره بفاس
يعيش عدد من أتبــاع حزب ''التراكتور'' أياما عصــيبة بمدينة فاس خلال الأيام الأخيرة ولا سيما مــع اقتراب يوم ''العيد الكبير''، حيث يتوافد عشرات المناصرين لـ''عزيز اللبـار'' رجل الأعمــال المعروف

شوف تيفي

يعيش عدد من أتبــاع حزب ''التراكتور'' أياما عصــيبة بمدينة فاس خلال الأيام الأخيرة ولا سيما مــع اقتراب يوم ''العيد الكبير''، حيث يتوافد عشرات المناصرين لـ''عزيز اللبـار'' رجل الأعمــال المعروف والبرلماني عن حزب الأصالــة والمعاصرة بدائرة فاس الشمالية على باب فُندُقه ...

فنـدق ''زلاغ'' الذي يعُـــود لملكية ''اللبار'' ، كان طيلة السنوات الماضية مفتوحا للجميع خلال أيام ''العواشر'' ، وكانت لائحة ''المستفيدين'' بالأسماء بمحض أن تكتب اسمك ويتم التحقق أنك مناضل إلى جانب ''اللبار'' و''كتمووت معاه'' في الحملة الانتخابية، يُمكّــنك من غلاف مالي لشراء ''خروف العيد'' في ظرف ابتداء من 1000 درهم إلى 3000 درهم وذلك على قدر نضالاتك مع رجل الأعمال والسياسة الذي عاش حياته السياسية يـدُور بين الأحزاب كلُّ مرة يحط الرحال بحزب بين طرد وعزل وترحال، يهاجر ويهاجر معه أنصاره الذين لا يعرفونه إلا بـ ''السي عزيز'' و ''مول الدار الكبيرة'' ...

غضـب غير مسبوق أمام فُــندق ''زلاغ'' ، لا حديث بين ''المستفيدين'' الذين يعرف بعضهم البعض إلا عن مكان ''عزيز اللبار'' المحسوب على حزب ''الجرار'' و الذي اختفى عن الأنظار منذ أسابيع ، والذي اعتاد فقراء دائرته الانتخابية اللجوء إليه لشراء ''خروف العيد'' الذي كان غالبا ما يتكلف بمصاريفه كاملة ، ويزيد أحيانا ''حوايج العيد'' إلا أن العام الحالي كشف لأنصاره وأتباعه أن مدة صلاحيتهم انتهت بشكل نهائي مع حصوله على مقعد برلماني خلال الولاية الحالية.

يُشـــار أن الانتخابات التشريعية السّـابقة جاءت متزامنة مع ''العيد الكبير'' وكانت الفرصة مواتية لجمع أكبر عدد من الأصوات الانتخابية لصالحه عبر توزيع الأضحية وهو ما تكلف به حينذاك بتنسيق مع عدد من مناضلي ومناضلات حزب الجرار بالعاصمة العلمية فاس.

 

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شوف تيفي عزيز اللبار المغرب فاس العاصمة العلمية

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