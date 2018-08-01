تزامنا مع مناسبة العيد: فرقة أمنية تطيح بتاجر ''قرقوبي'' بمحطة أولاد زيان فكازا ﻿

تمكنت مصالح أمن منطقة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، يوم أمس السبت 18 غشت 2018، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 24 سنة يشتبه في تورطه بترويج الأقراص الطبية المهلوسة.

''شوف تيفي''

تمكنت مصالح أمن منطقة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، يوم أمس السبت 18 غشت 2018، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 24 سنة يشتبه في تورطه بترويج الأقراص الطبية المهلوسة.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فإن هذه العملية التي أشرفت عليها فرقة أمنية متخصصة، مكنت من رصد محاولة تسريب كمية من الأقراص المهلوسة على مستوى المحطة الطرقية أولاد زيان من قبل المعني، الذي استغل الحركية الاستثنائية لوسائل النقل العمومية خلال هذه الفترة التي تتزامن مع مناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تمكنت من حجز كمية من المخدر المذكور تقدر بما يفوق 400 قرص.

وأكد المصدر ذاته أن المشتبه به تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لغاية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.