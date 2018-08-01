عاجل..فاجعة طرقية قبل عيد الأضحى بين مراكش وورزازات ﻿

شهدت الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مدينتي مراكش وورزازات، يومه الأحد، وقوع فاجعة طرقية راح ضحيتها ثلاثة أشخاص، وذلك نتيجة وقوع اصطدام قوي بين سيارتين خفيفتين.

''شوف تيفي''

شهدت الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مدينتي مراكش وورزازات، يومه الأحد، وقوع فاجعة طرقية راح ضحيتها ثلاثة أشخاص، وذلك نتيجة وقوع اصطدام قوي بين سيارتين خفيفتين.

وحسب مصدر مطلع فإن السرعة المفرطة، كانت سببا في وقوع هذا الحادث المروع، حيث اصطدمت سيارتان خفيفتان بقوة كبيرة، ما تسبب في مصرع ثلاثة أشخاص على الفور، ووقوع خسائر مادية جسيمة.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي وفور علمها بالموضوع، حلت بعين المكان، وعاينت الضحايا، بينما تم نقل مصابين على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.