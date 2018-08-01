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تافراوت تحيي مبادرة الزواج الجماعي بتزويج أكثر من 12 شابا وشابة مع منحهم هدية مليون سنتيم | مجتمع

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تافراوت تحيي مبادرة الزواج الجماعي بتزويج أكثر من 12 شابا وشابة مع منحهم هدية مليون سنتيم

بتاريــخ : 19 غشت 2018 / 14:53 تافراوت تحيي مبادرة الزواج الجماعي بتزويج أكثر من 12 شابا وشابة مع منحهم هدية مليون سنتيم | مجتمع
تافراوت تحيي مبادرة الزواج الجماعي بتزويج أكثر من 12 شابا وشابة مع منحهم هدية مليون سنتيم
احتفت جمعية ''تيفاوين'' ليلة أمس السبت بمبادرة الزواج الجماعي لمجموعة من العرسان، وذلك في حفل بهيج نظم على هامش فعاليات مهرجان ''تيفاوين'' بمدينة تافراوت حيث جرى عقد قران حوالي 12 شابا وشابة ومنحت لهم

شوف تيفي:أحمد الهلالي

احتفت جمعية ''تيفاوين'' ليلة أمس السبت بمبادرة الزواج الجماعي لمجموعة من العرسان، وذلك في حفل بهيج نظم على هامش فعاليات مهرجان ''تيفاوين'' بمدينة تافراوت حيث جرى عقد قران حوالي 12 شابا وشابة ومنحت لهم هدية مالية قدرت ب 10 الآف درهم لمساعدتهما على تكاليف الحياة وأتعابها.

وحضر الحفل عائلات وأسر المحتفى بهم ومجموعة من فعاليات منطقة تافراوت وأعيانها، إضافة إلى جمهور المدينة الذي حج بكثافة لمشاركة العرسان فرحتهم وليلة العمر في أجواء يملؤها الفرح والسعادة.

وأكد ''الحسايني'' مدير المهرجان لقناة ''شوف تيفي''، أن هذه المبادرة هي سنة حميدة دأبت جمعية ''تيفاوين'' على إحيائها كل سنة بتعاون مع مختلف شركائها لتشجيع شباب المنطقة على الزواج، وكذا إبراز التقاليد والعادات التي تزخر بها مدينة تافراوت ، إضافة إلى إسهامها في الحد من ظاهرة عزوف الشباب على الزواج وتسهيل مأموريتهم للدخول في القفص الذهبي ونشر ثقافة تكوين الأسرة بعيدا عن الانحرافات والآثار السلبية، التي أصبحت تعرفها بعض العادات الشبابية الأصيلة بتافراوت، كعادة “الصقير” العريقة، والتي تترجم نوعا من التواصل الحضاري المحترم والمقنن بضوابط عرفية بين شباب المنطقة.

ومنحت الجمعية المنظمة للمشاركين منحة مالية تحفيزية قدرت ب 10 آلاف درهم لكل زوجين، والتكفل أيضا بمصاريف عقد القران، وذلك إيمانا من المنظمين بمبدأ التعاون والتكافل الاجتماعي لإعانة الأزواج الجدد على أتعاب الحياة الزوجية وتكاليفها.

ولقيت المبادرة نجاحا واستحسانا كبيرين من لدن ساكنة تافراوت، وذلك لما للمبادرة من أهداف اجتماعية وثقافية والتي تتوخى توطيد البعد الاجتماعي لمهرجان ''تيفاوين'' من خلال استهدافها للفئات المعوزة من الشباب المنحدرين من تافراوت والمستقرين فيها سواء معا أو أحدهما.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تافراوت تزويج 12 شاب وشابة مليون سنتيم فيستيفال تيفاوين مبادرة الزواج الجماعي

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