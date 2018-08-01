العجز عن شراء ''خروف العيد'' يدفع الأسـر المغربية للاقتراض رفعا للحرج أمام ''الجيران'' و ''العائلة'' ﻿

رغم أن الشريعة الإسلامية رفعت الحرج عن الأسر الفقيرة والمعوزة وغير القادرة على شراء ''خروف العيد'' إلا أن معظم الأسر تضطر إلى استعمال مدخراتها أو الاقتراض من أجل شراء أضحية العيد بسبب الغلاء الذي

شوف تيفي

رغم أن الشريعة الإسلامية رفعت الحرج عن الأسر الفقيرة والمعوزة وغير القادرة على شراء ''خروف العيد'' إلا أن معظم الأسر تضطر إلى استعمال مدخراتها أو الاقتراض من أجل شراء أضحية العيد بسبب الغلاء الذي تعرفه السلع أحيانا أو حفاظا على ما يصطلح عليه بـ''ماء الوجه'' أمام ''الجيران'' و''العائلة'' .

و حسب نتائج استطلاع أعلن عنه مكتب الدراسات ''لارغوس''، سيدفع حوالي 63% من المغاربة ما بين 200 و330 دولاراً من أجل شراء الأضحية في العيد الذي سيحتفل به المغاربة يوم الأربعاء المقبل، بينما سيصرف 20% منهم أكثر من 300 دولار، وصرح 4% من المغاربة بأنهم سينفقون أقل من 200 دولار من أجل شراء أضحية العيد في هذا العام وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 30.9% منهم سيعتمدون على أجور شهر غشت الجاري من أجل اقتناء الأضحية، وصرح 16% منهم بأنهم سيقترضون..

وسبق لرئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي،وصرح أن أسعار الأضاحي تراوح هذا العام بين 170 و550 دولاراً، مؤكدا أن العرض كبير جداً.

وأعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري عن أن العرض المرتقب من الأغنام والماعز لعيد الأضحى وصل إلى ما يقارب 8.1 ملايين رأس، حيث يفوق الطلب المتوقع بـ48%. وتترقب الوزارة أن يصل رقم معاملات المربين إلى 1.2 مليار دولار، حيث سيتم تحويل معظمها إلى العالم القروي، ما سيمكن الفلاحين من مواجهة مصاريف الأنشطة الفلاحية الأخرى.

وكشف الشيخ محمد الفيزازي رئيس الجمعية المغربية للسلام والبلاغ أن الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاها مبرزا أن حُكم الأضحية سنة مؤكدة لمن يستطيع ولمن له القدرة المالية في حق المسلم البالغ وصاحب الأسرة وإن لم يستطع فقد رُفع عنه التكليف ، وأضـــاف في مكالمة هاتفية لـ''شوف تيفي'' بالقول : '' طبعا يجوز للفقير أن يقترض الدّين ويشتري الأضحية إن كان قادرا على رده أما أن يقترض بالربا فهذا أمر لا يجوز...'' .

وصرفت الوزارات والمؤسسات الحكومية ومعظم الشركات الخاصة أجور الموظفين والأجراء قبل موعدها، من أجل مواجهة مصاريف العيد، بينما بدأ المتقاعدون بالحصول على معاشاتهم ابتداء من منتصف الشهر الجاري.