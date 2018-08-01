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عاجل..نايضة فمحطة أولاد زيان فكازا قبل عيد الأضحى

بتاريــخ : 19 غشت 2018 / 13:50 عاجل..نايضة فمحطة أولاد زيان فكازا قبل عيد الأضحى | مجتمع
عاجل..نايضة فمحطة أولاد زيان فكازا قبل عيد الأضحى
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن محطة أولاد زيان الطرقية بمدينة الدار البيضاء، تعرف في هذه اللحظات من يومه الأحد، حالة فوضى عارمة، قبل ثلاثة أيام من حلول عيد الأضحى، نظرا لتوافد عدد كبير من

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن محطة أولاد زيان الطرقية بمدينة الدار البيضاء، تعرف في هذه اللحظات من يومه الأحد، حالة فوضى عارمة، قبل ثلاثة أيام من حلول عيد الأضحى، نظرا لتوافد عدد كبير من المسافرين الراغبين في السفر خارج العاصمة الاقتصادية لقضاء عطلة العيد رفقة ذويهم، وأيضا بسبب الإجراءات المحتشمة المتخذة من الإدارة المكلفة بتسيير المحطة.

وأوضح المصدر ذاته أن من بين الأسباب التي تسببت في وقوع الفوضى العارمة داخل المحطة، الزيادة في أسعار التذاكر، مشيرا إلى أن الزيادة في تذكرة السفر ترواحت ما بين عشرة وعشرين درهما وهو ما أثار استياء وغضب العديد من المسافرين.

وكان مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' قد حمل مسؤولية الفوضى داخل محطة أولاد زيادة الطرقية للإدارة المكلفة بتسييرها، وأيضا لوزارة النقل التي لم تقم بأي خطوات تهدف لحماية المسافرين من ارتفاع أسعار تذاكر السفر خلال الأسبوع الذي يسبق حلول عيد الأضحى.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي محطة أولاد زيان السفر المسافرين المحطة الطرقية

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