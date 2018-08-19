بالصور.. الزوجة التي شرملها زوجها بالبيضاء وتسبب لها في عجز مدته 35 يوما ﻿

تسبب الاعتداء الذي مارسه زوج على زوجته، طالبته بشراء أضحية العيد، إلى تشوه خِلقي على مستوى وجه الزوج وعجز طبي وصل إلى 35 يوما.

شوف تيفي

تسبب الاعتداء الذي مارسه زوج على زوجته، طالبته بشراء أضحية العيد، إلى تشوه خِلقي على مستوى وجه الزوج وعجز طبي وصل إلى 35 يوما.

وقد نشب الخلاف بين الزوجين، حسب مصدر لـ''شوف تيف'' إلى امتناع الزوج عن شراء أضحية العيد، الأمر الذي دفع الزوجة إلى مطالبته أمام طفليها بشراء الأضحية رأفةً بهم''.

وأضاف المصدر أنه ''بعد تطور الخلاف إلى مشادة كلامية، حاولت الزوجة مغادرة منزلها ، لكن الزوج ''شرملها'' بشفرة حلاقة على مستوى وجهها أمام أطفالها.

وأكد المصدر، أنه تم نقل والدة أطفاله إلى مستعجلات مستشفى ابن رشد في حالة خطيرة بعدما دخل الإثنان في نقاش حاد تطور إلى عراك داخل منزلهما بمدينة الدارالبيضاء.