مؤلم..قبل عيد الأضحى: انتشال جثة شاب من مياه شاطئ ضواحي تطوان ﻿

لفظت مياه شاطئ سيدي عبد السلام التابع للجماعة القروية أزلا إقليم تطوان، أمس السبت، جثة شاب في عقده الثالث، بعد ثلاثة أيام من غرقه واختفائه تحت مياه البحر .

''شوف تيفي''

لفظت مياه شاطئ سيدي عبد السلام التابع للجماعة القروية أزلا إقليم تطوان، أمس السبت، جثة شاب في عقده الثالث، بعد ثلاثة أيام من غرقه واختفائه تحت مياه البحر .

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الوقاية المدينة، ومصالح الدرك الملكي، حضرت لعملية انتشال جثة الشاب، التي تم البحث عنها منذ يومين إلا أن جميع محاولات البحث باءت بالفشل.

وأشار ذات المصدر إلى أن جثة الشاب وبعد انتشالها، تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل لإخضاعها للتشريح الطبي بإشراف من النيابة العامة المختصة.