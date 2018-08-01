أكثر من مليوني مسلم يبدأون مناسك الحج في مكة المكرمة ﻿

يبدأ أكثر من مليوني مسلم قدموا من مختلف بقاع الأرض مناسك الحج اليوم الأحد في مدينة مكة المكرمة بغرب السعودية، في أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم يجري في أجواء من الحر الشديد.

شوف تيفي و.م.ع

يبدأ أكثر من مليوني مسلم قدموا من مختلف بقاع الأرض مناسك الحج اليوم الأحد في مدينة مكة المكرمة بغرب السعودية، في أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم يجري في أجواء من الحر الشديد.

ويشارك أكثر من مليوني مسلم في الحج هذا العام، بحسب الإحصائيات الرسمية، مقابل 1,86 مليون حاج في 2016 و24 ألفا فقط في 1941.

ويؤدي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروى قبل أن يتوجهوا إلى منى في يوم التروية، يوم 8 ذي الحجة، ومنها إلى عرفات على بعد عشر كيلومترات إذا الأثنين 9 ذي الحجة.

بعد الوقوف بعرفات، ينزل الحجاج إلى منطقة مزدلفة، ويجمعون الحصى فيها لاستخدامها في شعيرة رمي الجمرات. وفي اليوم الأول من عيد الأضحى، يقوم الحجاج بالتضحية بكبش ويبدأون شعيرة رمي الجمرات في منى، ثم الرجوع إلى البيت الحرام بعد يومين أو 3 أيام يقضيها في منى حسب اختيار الحاج .

وأطلقت السلطات السعودية هذا العام مبادرة ''حج ذكي'' الذي يتمثل بتطبيقات هاتفية تساعد الحجاج في كل شيء من الترجمة إلى الخدمات الطبية مرورا بمناسك الحج.

ووضع الهلال الأحمر السعودي تطبيق ''أسعفني'' لمساعدة الحجاج الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة، إذ بإمكان السلطات تحديد مكان الحجاج باستخدام التطبيق.

كما أطلقت وزارة الحج والعمرة تطبيق ''مناسكنا'' للترجمة للحجاج الذين لا يتكلمون العربية ولا الانكليزية.

ومر موسم الحج العام الماضي من دون حوادث كبرى، إلا أن الأزمة مع قطر ألقت بظلالها على الحدث الديني السنوي، حيث تبادلت الرياض والدوحة الاتهامات بتسييس المناسك، فيما تؤكد السلطات السعودية هذه السنة السماح للحجاج القطريين بحضور الحج .