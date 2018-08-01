 أكثر من مليوني مسلم يبدأون مناسك الحج في مكة المكرمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هام للبيضاويين.. هذه هي الإجراءات المتخذة ليوم عيد الأضحى وهذا ما سيقع | مجتمع

هام للبيضاويين.. هذه هي الإجراءات المتخذة ليوم عيد الأضحى وهذا ما سيقع

حملة أمنية على مروجي المخدرات والكحول فكازا قبل عيد الأضحى | مجتمع

حملة أمنية على مروجي المخدرات والكحول فكازا قبل عيد الأضحى

أضاحي العيد ببعض الأقاليم الجنوبية لا تحمل ترقيما | مجتمع

أضاحي العيد ببعض الأقاليم الجنوبية لا تحمل ترقيما

الملك يوجه غدا الاثنين خطابا بمناسبة ثورة الملك والشعب | بوليتيك

الملك يوجه غدا الاثنين خطابا بمناسبة ثورة الملك والشعب

البرلماني عزيزاللبّار يقطـعُ عادة توزيع خروف العيد ويصــدُم أنصاره بفاس | بوليتيك

البرلماني ''عزيزاللبّار'' يقطـعُ عادة توزيع ''خروف العيد'' ويصــدُم أنصاره بفاس

تزامنا مع مناسبة العيد: فرقة أمنية تطيح بتاجر قرقوبي بمحطة أولاد زيان فكازا | مجتمع

تزامنا مع مناسبة العيد: فرقة أمنية تطيح بتاجر ''قرقوبي'' بمحطة أولاد زيان فكازا

عاجل..فاجعة طرقية قبل عيد الأضحى بين مراكش وورزازات | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية قبل عيد الأضحى بين مراكش وورزازات

تافراوت تحيي مبادرة الزواج الجماعي بتزويج أكثر من 12 شابا وشابة مع منحهم هدية مليون سنتيم | مجتمع

تافراوت تحيي مبادرة الزواج الجماعي بتزويج أكثر من 12 شابا وشابة مع منحهم هدية مليون سنتيم

العجز عن شراء خروف العيد يدفع الأسـر المغربية للاقتراض رفعا للحرج أمام الجيران و العائلة | مجتمع

العجز عن شراء ''خروف العيد'' يدفع الأسـر المغربية للاقتراض رفعا للحرج أمام ''الجيران'' و ''العائلة''

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

أكثر من مليوني مسلم يبدأون مناسك الحج في مكة المكرمة

بتاريــخ : 19 غشت 2018 / 12:30 أكثر من مليوني مسلم يبدأون مناسك الحج في مكة المكرمة | دولي
أكثر من مليوني مسلم يبدأون مناسك الحج في مكة المكرمة
يبدأ أكثر من مليوني مسلم قدموا من مختلف بقاع الأرض مناسك الحج اليوم الأحد في مدينة مكة المكرمة بغرب السعودية، في أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم يجري في أجواء من الحر الشديد.

شوف تيفي و.م.ع

يبدأ أكثر من مليوني مسلم قدموا من مختلف بقاع الأرض مناسك الحج اليوم الأحد في مدينة مكة المكرمة بغرب السعودية، في أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم يجري في أجواء من الحر الشديد.

ويشارك أكثر من مليوني مسلم في الحج هذا العام، بحسب الإحصائيات الرسمية، مقابل 1,86 مليون حاج في 2016 و24 ألفا فقط في 1941.

ويؤدي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروى قبل أن يتوجهوا إلى منى في يوم التروية، يوم 8 ذي الحجة، ومنها إلى عرفات على بعد عشر كيلومترات إذا الأثنين 9 ذي الحجة.

بعد الوقوف بعرفات، ينزل الحجاج إلى منطقة مزدلفة، ويجمعون الحصى فيها لاستخدامها في شعيرة رمي الجمرات. وفي اليوم الأول من عيد الأضحى، يقوم الحجاج بالتضحية بكبش ويبدأون شعيرة رمي الجمرات في منى، ثم الرجوع إلى البيت الحرام بعد يومين أو 3 أيام يقضيها في منى حسب اختيار الحاج .

وأطلقت السلطات السعودية هذا العام مبادرة ''حج ذكي'' الذي يتمثل بتطبيقات هاتفية تساعد الحجاج في كل شيء من الترجمة إلى الخدمات الطبية مرورا بمناسك الحج.

ووضع الهلال الأحمر السعودي تطبيق ''أسعفني'' لمساعدة الحجاج الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة، إذ بإمكان السلطات تحديد مكان الحجاج باستخدام التطبيق.

كما أطلقت وزارة الحج والعمرة تطبيق ''مناسكنا'' للترجمة للحجاج الذين لا يتكلمون العربية ولا الانكليزية.
ومر موسم الحج العام الماضي من دون حوادث كبرى، إلا أن الأزمة مع قطر ألقت بظلالها على الحدث الديني السنوي، حيث تبادلت الرياض والدوحة الاتهامات بتسييس المناسك، فيما تؤكد السلطات السعودية هذه السنة السماح للحجاج القطريين بحضور الحج .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب السعودية قطر الحج التروية منى

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بريطانيا تسعى لتسريع وتيرة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي | دولي

بريطانيا تسعى لتسريع وتيرة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

مُـــــثير .. ترامــب يُـــوقّف دعــم سوريا و يُعلن أن السعودية ستتكلف | دولي

مُـــــثير .. ترامــب يُـــوقّف دعــم سوريا و يُعلن أن السعودية ستتكلف

هــــذه حقيقة إعــدام الناشطة السعودية إسـراء الغمغام | دولي

هــــذه حقيقة إعــدام الناشطة السعودية إسـراء الغمغام

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية | دولي

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أرملة تناشد أصحاب القلوب الرحيمة لمساعدتها على اقتناء أضحية العيد | حالة خاصة
منذ 45 ثانية

أرملة تناشد أصحاب القلوب الرحيمة لمساعدتها على اقتناء أضحية العيد

بالفيديو..متحول جنسيا لفتاة طالع ليه الدم: عندي مشكل في الحصول على الوثائق | قنوات أخرى

بالفيديو..متحول جنسيا لفتاة طالع ليه الدم: ''عندي مشكل في الحصول على الوثائق''

بالفيديو..بحضور مشاهير الرياضة المغربية: تكريم الجوهرة الكروية الراحل الهزاز بمدينة فاس | خارج البلاطو

بالفيديو..بحضور مشاهير الرياضة المغربية: تكريم الجوهرة الكروية الراحل الهزاز بمدينة فاس

لموت ديال الضحك ملي سولنا المغاربة كيفاش كيختارو الحولي | بي هابي مع علاء

لموت ديال الضحك ملي سولنا المغاربة كيفاش كيختارو الحولي

﻿

آخر المستجدات

هام للبيضاويين.. هذه هي الإجراءات المتخذة ليوم عيد الأضحى وهذا ما سيقع | مجتمع
منذ 24 دقيقة

هام للبيضاويين.. هذه هي الإجراءات المتخذة ليوم عيد الأضحى وهذا ما سيقع

حملة أمنية على مروجي المخدرات والكحول فكازا قبل عيد الأضحى | مجتمع

حملة أمنية على مروجي المخدرات والكحول فكازا قبل عيد الأضحى

أضاحي العيد ببعض الأقاليم الجنوبية لا تحمل ترقيما | مجتمع

أضاحي العيد ببعض الأقاليم الجنوبية لا تحمل ترقيما

الملك يوجه غدا الاثنين خطابا بمناسبة ثورة الملك والشعب | بوليتيك

الملك يوجه غدا الاثنين خطابا بمناسبة ثورة الملك والشعب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.